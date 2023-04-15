Противник щоденними атаками намагається виснажити українську оборону: останні новини з Донбасу [ Редагувати ]
Одинадцятий "Рамштайн". 21-го квітня на авіабазі у Німеччині знову зберуться міністри оборони 50-ти країн світу. Говоритимуть про Україну та безпекові питання в цілому. У пріорітеті української делегації - домовитися з партнерами про поставки систем ППО, броньованої техніки та снарядів 155-го калібру.
І поки ми чекаємо на це озброєння, ворог нещадно нищить наші міста та вбиває цивільних. Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по будинку в Слов'янську зросла до 11-ти. Серед жертв - дворічний хлопчик. Пекельні бої тривають й за Бахмут. Противник щоденними атаками намагається виснажити українську оборону. Утім просування - мінімальні. Останні новини зі Сходу зібрала Ольга Куріленко.
Найгарячіша точка на Сході - Бахмут. Ворожа армія продовжує тиснути на наших захисників з трьох сторін. У місті немає жодного вцілілого будинку.
Вони рівняють Бахмут з землею, щоб тут нічого не було, і будівлі, які ніхто не проживає, немає наших військових - вони туди просто працюють, спалюють будівлі, вони завалюються.
Наші бійці тримають оборону у цілодобовому пеклі. Просування ворога мінімальне. Іноді вдається виходити у контратаки.
Позивний "Дядя Рома", військовослужбовець Збройних сил України:
Кожен день, допоки стоїть Бахмут. Кожен день - це не просто день, це день подарований для підготовки вирішальних дій, контрнаступу, підготовки Сил Оборони України для більш ефективного знищення нашого ворога.
Напередодні загарбники обстріляли ракетами Костянтинівку, Краматорськ та Слов'янськ. У Костянтинівці двома С-300 пошкоджено лікарню, у Краматорську - багатоквартирні будинки, заклад освіти та гаражі. В обох випадках інформації про постраждалих не надходило. Найбільших втрат та руйнувань зазнав Слов'янськ. У місті влучання однієї з 7 ракет досі триває пошуково-рятувальна операція. Московити вгатили по житловому сектору. Частково зруйнована п'ятиповерхівка, у сусідніх будинках вибиті шибки.
Нині відомо про 11 загиблих, з-поміж них – 2-річний хлопчик, та 21 постраждалого.
Вадим Лях, міський голова Слов'янська:
Порівняно з минулим роком, при обстрілах і руйнуваннях ми маємо куди більш гнітючу статистику, ніж навіть улітку-2022. Чому так відбувається? Тому що тоді у місті було близько 20 тис. жителів. На даний момент - понад 50 тис. Одне влучання у багатоповерховий будинок, заповнений мешканцями, забирає надто багато життів, калічить надто багато доль. Евакуація - непростий вихід. Але вона збереже для Слов'янська найдорожче - його мешканців.
"Білі янголи" Донеччини вмовляють евакуюватися людей, що живуть майже на лінії фронту поблизу Авдіївки.
Геннадій Юдін, поліцейський екіпажу "Білий янгол":
Прильот був вчора ввечері. - Що прилетіло це? - Та, мабуть, авіаракета.
З розбитого міста, де немає світла, електрики та води вивезли пенсіонера, прикутого до ліжка.
Зважаючи на наближення Великодня та поминальних днів - влада Донеччини заборонила відвідування кладовищ. Нині піротехнічні групи обстежують цвинтарі.
Олексій Мігрін, керівник ГУ ДСНС у Донецькій обл.:
Ми можем казати том, що противник може дистанційно мінувати кладовища після нашого обстеження. Тому ми маємо таку небезпеку і звертаємося до населення з метою недопущення надзвичайних подій серед населення.
Тим часом у деокуповані населені пункти Луганщини правоохоронці привезли людям хліб та великодні паски.
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