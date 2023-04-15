За 9 місяців нищівного ворожого вогню у Нікопольському районі пошкоджено більше 5 тисяч об'єктів.

5 тисяч зруйнованих будинків, підприємств, лікарень, шкіл та садочків. І ця цифра ще не остаточна для Нікопольського району, що на Дніпропетровщині. Його російська армія обстрілює регулярно.

Пошкоджене майно наразі намагаються "латати". Та де взяти мільярди на повне відновлення? І хто зараз допомагає місцевим? Олена Мендалюк розкаже.

Це відео з нагрудних камер поліцейських. Вони прибули на місце обстрілу першими. Посеред білого дня російська армія вкотре відкрила вогонь по мирних жителях Нікополя. Снарядами посікло 13 приватних будинків. В одному з них правоохоронці прямо за обіднім столом знайшли двох стареньких. Відео моторошне - люди під завалами власного будинку, наче завмерли.

З-під завалів дістали пенсіонерів - чоловіка та жінку. На візку літню жінку рятувальники передають медикам.

Ось так проходить життя у Нікополі, під щоденними ворожими обстрілами. Ще до повномасштабного російського вторгнення тут проживало більше ста тисяч людей. Та ось на що російська армія перетворила промислове містечко після щоденних атак.

Майже кожен другий будинок пошматований обстрілами: замість вікон - ОСБ, понівечені дахи закриті плівкою, двері забиті дошками. Російські снаряди пошкодили більше трьох із половиною тисяч будинків.

Олександр Саюк, міський голова Нікополя:

Швидко усуваємо наслідки, які можливо зробити зараз. Допомагаємо будівельними матеріалами, надаємо для того, щоб швидко можна було відремонтувати або затулити вікна, покрівлю. Для того, щоб проживати і надалі в цьому будинку. За 22-й рік з бюджету міста на ці заходи, саме швидкого реагування, було витрачено десь біля 50 мільйонів.

Марганець - ще одне місто, яке потерпає від росіського терору.

Ігор Чимбар, заступник начальника управління капітального будівництва Марганецької міськради:

Пошкоджено майже 2 тисячі об'єктів, з них 900 обʼєктів - це приватні будинки, 1000 квартир і сто обʼєктів, це підприємства, установи, організації.

За 9 місяців нищівного ворожого вогню у Нікопольському районі пошкоджено більше 5 тисяч об'єктів. На їх відбудову знадобиться час, а ще шалені суми - збитки сягають мільярд гривень.

- Чи отримали ви соціальну допомогу від держави? - Ні, дві родини - так. І далі ні, ні, ні. Я розумію, я не в претензії у жодному разі до держави. Родин 6 із 60, але є ті кому, в кого немає можливості піти і заробити.

Каріна Бахолдіна показує анкети жителів Нікопольщини. Їх постраждалі надіслали в рамках проекту відбудови Дніпропетровщини. Дівчина стала його ініціатором. Розповідає, головна мета - якомога швидше відбудувати зруйноване росією майно тим, хто цього найбільше потребує - пенсіонери, багатодітні родини та родини військових. Зібрала вже більше шістдесяти заяв.

Пишуть, вщент зруйнований дах будинку. Перебиті три несучі балки стелі у великій кімнаті. Вибито 6 вікон. Вибиті вибухом металеві двері. Вибита стіна площа 5 метрів.

16 квітня завершується прийом заявок від жителів Нікопольщини і вже на наступному тижні Карина із будівельниками планує відвідати постраждалих.

Каріна Бахолдіна, ініціаторка проекту відбудови Дніпропетровщини:

Зараз йде проект по подачі грантів, для того, щоб фонди допомагали нам це зробити. Є власні заощадження, і плюсв мене є величезна кількість забудовників-партнерів, які просто можуть і вміють це робити. Та ну то якби круто чекати поки війна закінчиться, але є один момент - болить сьогодні і немає де жити сьогодні.

За плечима команди волонтерів уже є досвід відбудови. У Дніпрі після ракетних обстрілів відновили з півсотні будинків.