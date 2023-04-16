І до речі, про дно... Причому, в прямому сенсі. Цього тижня - рівно рік як на морському дні вкривається мулом крейсер "Москва". Нагадаю, спочатку біля острова Зміїний українські прикордонники відправили його за відомим напрямком, а потім - українські військові моряки довели справу до кінця! Як відбувалася блискуча операція - знищення флагмана Чорноморського флоту росії?

Чому ракети комплексу "Нептун" стали сюрпризом для агресора? Наш одеський кореспондент відновив хронологію подій та дізнався, як підтоплення "москви" змінило театр бойових дій.

Березень дві тисячі двадцять другого! Російські окупанти настільки впевнені, що контролюють північно-західну частину Чорного моря, що ворожі кораблі впритул підходять до нашого узбережжя та обстрілюють Одесу зі ствольної артилерії.

Звідки ж така нахабність? Експерти пояснюють: росіяни вважали, що у перші ж дні повномасштабного вторгнення знищили головну загрозу для свого флоту - протикорабельний комплекс "Нептун".

Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив":

По поверхні Чорного моря ЗСУ намагалися наносити удари за допомогою реактивних систем залпового вогню - не найефективніший засіб, але це демонструвало те, що в нас нема протикорабельного ракетного комплексу.

Але "Нептун" просто терпляче вичікував вагомої цілі. Як, наприклад, флагман Чорноморського флоту - крейсер "Москва". Двісті метрів завдовжки, купа озброєння, функція протиповітряної оборони для російських кораблів: для цієї ролі він підходив просто ідеально.

Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив":

Друга його функція, звісно, полягала в тому, що він контролював ситуацію на морі саме в північно-західній локації- і навіть острів Зміїний за участю цього корабля також було захоплено: тобто це був такий дійсно досить загрозливий обʼєкт.

Власне, для таких об'єктів державне конструкторське бюро "Луч" і розробило "Нептун". Його прийняли на озброєння три роки тому. Розгортається береговий комплекс за п'ятнадцять хвилин, дальність стрільби - до двохсот вісімдесяти кілометрів, ракети летять на висоті лише кількох метрів над водою та на швидкості тисяча кілометрів на годину. Ось як "Нептун" влучав по цілі під час випробувань.

Олег Коростельов, гендиректор Державного Київського конструкторського бюро "Луч":

Крилата ракета - тим вона і відрізняється від балістичної, що вона йде дуже низько і радіолокаційними засобами виявити її дуже складно. Вона виявляється вже у ближній зоні - тобто десь за п'ять-десять кілометрів. Принаймні, під час випробувальних пусків наші кораблі не виявляли цю ракету.

Тринадцятого квітня радіотехнічні засоби виявили: крейсер "Москва" підійшов до острова Зміїний - приблизно на відстані сто двадцять кілометрів. Військово-морські сили Україні були наготові. З "Нептуна" вилетіли дві ракети Р-360 - і за кілька хвилин влучили у корабель.

Андрій Риженко, експерт Центру оборонних стратегій, капітан 1-го рангу запасу ВМС ЗСУ:

Вони прийшлись в лівий мідель, тобто в середню частину корабля по лівому борту, там на кораблі на цьому крейсері знаходиться боєкомплект артилерії і сама артилерія АК-630. І там досить великий запас - здається, чотири тисячі зарядів, оце все почало детонувати.

Аналізуючи знімки підбитого "крейсера", експерти помітили дивну деталь: системи протиповітряної оборони на його борту не були у бойовій готовності - зокрема і комплекс С-300 та ЗРК "Оса".

Андрій Риженко, експерт Центру оборонних стратегій, капітан 1-го рангу запасу ВМС ЗСУ:

Дивіться: це був третій день виходу корабля в море. Був шторм, я думаю, що вони трошки, можливо, навіть там перехворіли цією морською хворобою. По факту можу сказати, що всі оці зенітно-ракетні системи їх - вони знаходились в позиціях "по похідному", тобто вони ввімкнені не були.

Втрату "Москви" російська влада списала на шторм. Заявила, що три десятки моряків зникли без вісти, а чотирьохсот нібито вдалося врятувати.

Андрій Риженко, експерт Центру оборонних стратегій, капітан 1-го рангу запасу ВМС ЗСУ:

Я думаю, що там дійсно оці втрати - вони можуть бути мінімум в десятки, а скоріш за все, в сотні - в сотні особового складу.

А ось масштаб репутаційних втрат для росії взагалі складно уявити: востаннє свій флагман вона втрачала понад сторіччя тому під час війни з Японією. А в світі це був перший флагман, знищений за сорок років сучасної історії.

Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив":

І фінансова складова: оцінюють вартість крейсера в сімсот п'ятдесят мільйонів доларів, але насправді з урахуванням ремонтних робіт, модернізаційних знову ж таки його обслуговування постійне і так далі, то вартість складає вже майже мільярд доларів.

Андрій Анастасов, кореспондент:

Ну, і звісно, знищення крейсера "Москва" кардинально змінило хід українсько-російської війни та запустило певну ланцюгову реакцію. Західні партнери передали Києву ракети "Гарпун" і завдяки цьому вдалося звільнити острів Зміїний. В результаті - Україна відкрила "зерновий коридор" для експорту свого збіжжя. І відтоді жоден російській корабель не підходить до нашого узбережжя ближче ніж на триста кілометрів.

Бо розуміють, що від "Нептуна" може знову прилетіти! І це підтверджує міністр оборони Олексій Резніков. Мовляв, саме тому українські військові поки не розкривають всі деталі операції по знищенню "Москви".

Олексій Резніков, міністр оборони України:

Справа тому, що деякі є нюанси, які до сих пір невідомі нашому ворогу, а це означає, що ми можемо запропонувати їм черговий сюрприз на морі, чергову бавовну, пов'язану з їхніми кораблями. Ми просто чекаємо слушного моменту для того, щоб повторити цю історію.

А в історії України тринадцяте квітня - коли був підбитий російський крейсер - вже відзначено як світковий день. Указом Президента Зеленського ця дата оголошена Днем працівника оборонно-промислового комплексу.