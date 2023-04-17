Запровадження Канадою санкцій проти російської авіакомпанії "Волга-Днепр" дозволить конфіскувати у неї вантажний літак Ан-124 "Руслан", який затримали в аеропорту Торонто. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками візиту до Канади.

Новий пакет санкцій проти росії від Канади. Зокрема, проти компанії "Волга-Днепр". Готуємося до конфіскації літака АН-124 та інших активів агресора в Канаді й передачу їх на користь України. Проти 120 юридичних і фізичних осіб, включно з представниками "росатома", ввели також санкції США.

У березні 2022 року Святошинський районний суд Києва заочно заарештував 12 літаків "Руслан" російської авіакомпанії "Волга-Днепр" у рамках кримінального провадження, відкритого за заявою ДП "Антонов". Три літаки знаходяться у Німеччині, один - в Канаді.