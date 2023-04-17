"США використовують конфісковані російські активи для відновлення України" - генпрокурор [ Редагувати ]
Адміністрація США має нове законодавство, щоб передавати активи російських олігархів на відновлення України. Про це заявив генеральний прокурор США Меррік Гарленд.
Як я говорив минулого разу, ми використовуємо нові повноваження, надані Конгресом, для передачі певних активів, які ми конфіскували у російських олігархів.
Гарленд додав, що ці активи використовують у відновленні України.
За його словами, оперативна група KleptoCapture продовжує порушувати судові справи і заарештовувати помічників Кремля і російських військових, які підпадають під санкції.
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