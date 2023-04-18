Понад 50 атак противника протягом доби. Росіяни роблять спроби наступати на 5 напрямках, повідомляють у Генеральному штабі Збройних Сил України. На Бахмутському - наростили інтенсивність артилерійських та авіаударів.

Саме Бахмут і Мар'їнка - найгарячіші точки на Сході. Ці населені пункти ворог намагається повністю стерти з лиця землі. Водночас окупанти продовжують артилерійські атаки вздовж усієї лінії фронту - від Сватового до Вугледару. Докладніше про ситуацію далі у нашому огляді.

Луганщина. Ліси поблизу Кремінної. Тут ворог продовжує вишукувати слабкі місця у нашій обороні.

Найгарячіші точки - Бахмут та Мар'їнка, кажуть у Генштабі. На цих кадрах робота Сил спеціальних операцій на Бахмутському напрямку. Снайпери мінусують загарбників. Водночас ворог перетворює місто-фортецю на порох. Нашим захисникам доводиться тримати оборону під щільними обстрілами артилерії та авіації.

В Бахмуті ландшафт змінюється кожні 15 хвилин. За тією будівлею горить. Арта б'є, не перестає.

Ворог, не рахуючись із втратами, намагається захопити Бахмут. Тисне з півночі, сходу та півдня. Сили оборони за добу відбивають десятки атак найманців та кадрових військових країни-агресорки.

Роман Грищенко, командир 127 бригади територіальної оборони:

Спроби сьогодні виявились марними. Жодної позиції не втрачено. Хочу подякувати всім побратимам, які стійко тримають кожен метр нашої землі.

Поблизу Бахмуту українська розвідка помітила зо дві сотні нових мобілізованих болотної країни. В генштабі відзначають низьку мотивацію прибульців.

Встановлено, що, через відсутність чітких вказівок щодо їх подальшого застосування, малий термін індивідуальної і колективної підготовки та незадовільний рівень укомплектованості речовим майном, дані військовослужбовці мають низький рівень морально-психологічного стану. Тому новоявлені окупанти всіляко шукають приводу уникнути участі у бойових діях.

А це вже Мар'їнка. Тут наші захисники тримають оборону посеред руїн. Захопити це місто окупантам не вдається із 2014 року. Під обстрілами сусідні села Красногорівка, Побєда та Новомихайлівка. Дещо тихіше стало в районі Вугледару.

Ворог перестав штурмувати наші позиції. Натомість активно використовує ствольну та реактивну артилерії. На Авдіївському напрямку та Мар'їнському напрямку ворог продовжує атакувати наші позиції. За минулу добу ворог здійснив 22 штурмові дії. З них 2 вночі. Також активно став засовувати тактичну авіацію, наносити авіаційні удари.

Тим часом екіпаж поліції "Білі янголи" провів вдалу евакуацію великої сім'ї з прифронтової Красногорівки. Дорога до населеного пункту під прицілом загарбників. Їхати нею дуже небезпечно.

Артем Щусь, керівник відділу поліції №2 Покровського районного управління поліції (м. Курахове):

Оперативно-бойова ситуація в Красногорівці складується таким чином, що місто постійно знаходиться під вогнем ворожої артилерії: 152 калібр, 122, а також танкові обстріли, та обстріли з РСЗВ.

Прибувши на адресу, де мешкала багатодітна родина, поліцейські переконали батьків, що їм разом із трьома дітьми необхідно виїхати до більш безпечного місця.

Евакуюватися погодилися жінка з трьома дітьми, її невістка з двома малюками та дві бабусі. Родину доправили до Дніпра.