Українські аеророзвідники знищили російську "глушилку" [ Редагувати ]
Українські аеророзвідники полюють на окупантів та їхню техніку на Сході. Зокрема, наші пілоти знищили російську "глушилку", яка не давала підійняти в небо електронних пташок. Як це було - дивіться в сюжеті, створеному спільно з колегами із Військового телебачення.
Серед дерев і кущів пілоти дрона шукають позиції ворога.
Позивний "Татар", військовослужбовець Збройних сил України:
Якщо буде виявлено щось критичне, то буде передано відразу артилерійській установці.
Анастасія Бобовнікова, військовий кореспондент:
Попри низькі хмари, ми сьогодні проводимо розвідку в напрямку Горлівки. Намагаємось виявити живу силу противника.
Розвідники працюють швидко, аби ворог не перехопив керування "пташкою" і не викрив позиції наших захисників.
Позивний "Татар", військовослужбовець Збройних сил України:
росія одна з передових країн по засобах РПТР, тобто вони протидіють досить сильно. В них максимальна кількість засобів, вони розвиваються так само як і ми. Появились окопні РЕБи по задавлюванню дронів.
Намагаючись обійти ворожі "глушилки", на наших очах хлопці фіксують ціль.
Анастасія Бобовнікова, військовий кореспондент:
На цей момент виявлено переміщення живої сили противника на передньому краї, буквально через декілька хвилин засоби ураження українського війська відпрацюють по окупантах.
Позивний "Масік", військовослужбовець Збройних сил України:
Вони пробують різні сторони. Десь намацати слабинку у нашій лінії оборони. Працюють з міномета, потім працюють з кулеметів, пробуються невеличкими групами там рухатися, але близько не дамо їм підходити.
Завдяки злагодженій роботі розвідників, мінометників і піхоти - ворог відійшов. Та ненадовго. Якщо знову наважиться наступати - наші захисники обіцяють влаштувати їм пекельну зустріч!
Позивний "Татар", військовослужбовець Збройних сил України:
У нас один вибір - це дійти до наших кордонів, закріпитись, і хай вони живуть у своєму болоті далі.
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