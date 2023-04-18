Розвідники працюють швидко, аби ворог не перехопив керування "пташкою" і не викрив позиції наших захисників.

Українські аеророзвідники полюють на окупантів та їхню техніку на Сході. Зокрема, наші пілоти знищили російську "глушилку", яка не давала підійняти в небо електронних пташок. Як це було - дивіться в сюжеті, створеному спільно з колегами із Військового телебачення.

Серед дерев і кущів пілоти дрона шукають позиції ворога.

Позивний "Татар", військовослужбовець Збройних сил України:

Якщо буде виявлено щось критичне, то буде передано відразу артилерійській установці.

Анастасія Бобовнікова, військовий кореспондент:

Попри низькі хмари, ми сьогодні проводимо розвідку в напрямку Горлівки. Намагаємось виявити живу силу противника.

Розвідники працюють швидко, аби ворог не перехопив керування "пташкою" і не викрив позиції наших захисників.

Позивний "Татар", військовослужбовець Збройних сил України:

росія одна з передових країн по засобах РПТР, тобто вони протидіють досить сильно. В них максимальна кількість засобів, вони розвиваються так само як і ми. Появились окопні РЕБи по задавлюванню дронів.

Намагаючись обійти ворожі "глушилки", на наших очах хлопці фіксують ціль.

Анастасія Бобовнікова, військовий кореспондент:

На цей момент виявлено переміщення живої сили противника на передньому краї, буквально через декілька хвилин засоби ураження українського війська відпрацюють по окупантах.

Позивний "Масік", військовослужбовець Збройних сил України:

Вони пробують різні сторони. Десь намацати слабинку у нашій лінії оборони. Працюють з міномета, потім працюють з кулеметів, пробуються невеличкими групами там рухатися, але близько не дамо їм підходити.

Завдяки злагодженій роботі розвідників, мінометників і піхоти - ворог відійшов. Та ненадовго. Якщо знову наважиться наступати - наші захисники обіцяють влаштувати їм пекельну зустріч!

Позивний "Татар", військовослужбовець Збройних сил України: