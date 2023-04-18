За Бахмут точаться запеклі бої: що придумав ворог, аби подолати опір захисників України [ Редагувати ]
Щоб захопити Бахмут росіяни навіть "подружили" вагнерівців і повітряний десант. Ним саме підсилюють цю ділянку фронту. Про це йдеться в звіті американського інституту вивчення війни. Повернули й командувача ВДВ генерал-полковника Михайла Теплінського. Що очікувати від такої кооперації сил далі в сюжеті.
Бахмут - місто, за яке цілодобово точаться запеклі бої. Його вже фактично зрівняли з землею.
Вже понад рік українські військові героїчно тримають там оборону. Місто-фортецю намагалися захопити силами "вагнерівців" - на штурми кидали величезну кількість бойовиків, техніку, артилерію та авіацію. Але взяти під контроль і закріпитися там рашистам не вдається. Та й головний "вагнерівець" Євген Пригожин, відсунув традиційну браваду і визнав це.
Євген Пригожин, глава ПВК "Вагнер":
Для влади та суспільства в цілому сьогодні необхідно поставити якусь жирну крапку в СВО. Ідеальний варіант - це оголосити про закінчення СВО, повідомити все про те, що росія досягла тих результатів, які планувала, і в якомусь сенсі ми справді їх досягли. Тепер залишається лише одне: намертво закріпитися на тих територіях, які вже є.
На росії заяву Пригожина не коментують. Натомість підсилюють сили "вагнерівців", про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни.
За останні кілька тижнів російське військове командування, схоже, тісніше співпрацювало з «Вагнером», ймовірно, намагаючись прискорити захоплення Бахмута. Нещодавно американський інститут вивчення війни зафіксував, що в районі Бахмута діють підрозділи 106-ої дивізії повітряно-десантних військ. Останніми днями Пригожин також зменшив свої відверті риторичні нападки на адресу Міноборони.
Міноборони РФ навіть знову повернуло на перші позиції генерал-полковника Михайла Теплінського - командувача повітряно-десантних військ. Ці підрозділи вважалися елітою російської армії. Але з початку повномасштабної війни втратили до 50 відсотків особового складу, пишуть аналітики.
Олексій Гетьман, військовий експерт:
Щодо повернення цього генерала, то він був відправлений у відставку, відсторонений від посадових обовязків у зв'язку з поганими показниками безпосередньо щодо бойових дій. Про нього розповідають, що він дуже подобається - я думаю, що це брехня - військовослужбовцям російської федерації. Це такий батько-командир. І от начебто його повернення зможе якось підсилити бойовий дух та взагалі дії російської армії.
На захоплення Бахмуту росіяни кидають зараз ледь не всі свої сили. Але це місто не є стратегічним, кажуть військові експерти. Воно швидше має політичне значення. Бахмут - це фортеця. І зараз весь світ спостерігає за міццю українських війкових, які тримають місто вже понад рік.
Іван Ступак, військовий експерт:
Бахмут для українських військових виконує надзвичайно важливу функцію - в першу чергу він стримує росіян. Бахмут вже відсотків на 200-300 виконав свою функцію, затримав наступ росіян. І в росіян просто ідея фікс в них таке навіження, що треба взяти Бахмут за будь-яку ціну. І дивіться вони вже там перестали, трішечки зменшився тиск на Бахмут по околицях і тепер цей тиск перемістився саме в місто, вони втягуються у міські бої. Найстрашніші бої, які можна собі тільки уявити, це міські бої, оскільки кожен будинок в буквальному сенсі - це фортеця.
І намагаючись захопити Бахмут росіяни несуть там величезні втрати.
Олексій Гетьман, військовий експерт
Там коефіцієнти втрат від 1 до 5, від 1 до 7, і навіть до 10. Та кількість військовослужбовців, яких ми "двохсотим" і "трьохсотим", та кількість техніку, яку вони втрачають - це суттєві втрати для будь-якої армії світу, навіть для начебто такої великої, точніше довгої армії рф.
А те, що під Бахмут росіяни стягують війська з інших напрямків, свідчить про те, що одночасно на кількох - вони вже не можуть наступати.
Олексій Гетьман, військовий експерт:
Їм не вистачає артилерії й снарядів для цієї артилерії. вони колись робили 50-60, інколи навіть 80 тисяч пострілів за добу по всій лінії фронту. На початок повномаштабного вторгнення в них було орієнтовно 15-20 мільйонів гармат різного калібру. Зараз вони зменшили майже в 10 разів кількість пострілів і вони почали обліковувати кожен постріл, тому що снарядів в них вже не вистачає, тому відносно щільний вогонь вони можуть зробити на якійсь невеличкій ділянці фронту.
І зараз ці найпекельніші ділянки під Бахмутом, Авдіївкою та Мар'їнкою.
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