Третє модульне містечко для переселенців встановили на Буковині. Звели його завдяки підтримці Європейського Союзу та Уряду Німеччини. Нові помешкання отримали вже 60 внутрішньо переміщених осіб. Загалом зведений житловий квартал розрахований до двохсот п'ятдесяти мешканців. У гості до новосельців навідалася наша кореспондентка Ольга Лучек.

Ось у цьому будинку вже кілька днів обживається шестирічний Давид зі своєю родиною. Покинути рідним дім у Красногорівці, що на Донеччині їм довелося торік у квітні. І відтоді жили в одному з чернівецьких дитсадків. Тепер не натішаться новій оселі.

У цій кімнаті розмістилися дідусь та бабуся Давида, а в іншій - він з мамою та 16-річною сестрою. Для дітей є двоповерхове ліжко. Поруч і облаштований з коробок письмовий стіл. Хлопчик на Буковині пішов до школи - навчається в першому класі. Каже, найбільше любить математику.

Пишається успіхами внука і дідусь, але зізнається - йому адаптуватися до нового місця - важко.

Борис, переселенець з Донецької області:

Нормально, краще ніж в садочку, але далеко в центр їхати, інтернету нема.

Довго вдома Давид нікому не дає засиджуватися, всіх кличе на новий дитячий майданчик. Бабуся Алла Костянтинівна спостерігає за усміхненими дітьми й хоч на трохи відволікається, проте пережите всеодно не відпускає. Жінка сумує за рідною оселею.

Алла, переселенка з Донецької області:

В нас все розбито, в нас нічого немає, снаряд там в будинку, сказали не підходити туди, там же нікого немає, щоб розмінувати.

8 років живуть на валізах, ділиться з нами мама Давида.

Світлана, переселенка з Донецької області:

У 2014 ми вимушені були поїхати у Харків, рік там пробули, потім вернулися назад в Красногорівку, 2 місяці у підвалі просиділи, дуже тяжко. Мало хто розуміє цього, як сильно все почалося, то чоловік відправив нас у Чернівці, він там залишився зі свекрухою, а ми тут уже рік.

Цей житловий квартал зводили майже 8 місяців, що вартувало понад 3 мільйони євро. Кошти надали країни ЄС. У будинках є всі умови для життя. Наразі проводять інтернет.

Євген Маховіков, заступник міського голови Чернівців:

Дане модульне містечко розраховане на мешканців в кількості на 225 проживаючих, відбір їхній відбувався згідно з Постановою Кабінету Міністрів, тобто там передбачена бальна система оцінки, від стану родини, звідки вона приїхала, кількість дітей тощо.

Впродовж місяця мають заселити всі кімнати. Нині тут вже проживають 60 людей. Комунальні послуги оплачуватимуть з бюджету міста, втім мешканцям цього житлового кварталу доведеться платити понад тисячу гривень з родини на місяць за користування приміщеннями. У Чернівецькій громаді офіційно проживає понад 40 тисяч переселенців.

Давид наостанок поділився з нами своєю мрією, коли виросте хоче збудувати для своєї родини міцний будинок.