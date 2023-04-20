Напередодні Конгресу з відновлення населених пунктів України його учасники, представники інших країн, відвідали Київську область. Супроводжувала іноземну делегацію Ярина Марків. Про враження від побачених воєнних злочинів росіян та плани щодо допомоги - далі.

На Київщині - делегації іноземних країн. Представники органів самоврядування Польщі, Нідерландів, Ізраїлю, Литви, Чехії, Фінляндії, Німеччини приїхали побачити наслідки окупації та воєнних злочинів росіян. Країни - готові надати допомогу у відновленні України.

Жорж Секвейра, голова делегації від Португалії:

Ми знаходимося вперше в Україні, і звичайно вражені тим, що побачили. Ми тут для того, щоб виразити нашу солідарність.

- Ми б хотіли допомогти, певно, у відбудові соціальної інфраструктури - наприклад садочку, школи чи іншого об'єкту інфраструктури.

- Стільки людей було вбито, їхні будинки зруйновані. Це неможливо зрозуміти.

- Наше місто - місто-побратим Київ. Ми допомогаємо - передали автобуси наприклад, засоби гігєни, медичні препарати і таке інше. Ми продовжуємо співпрацювати. І звісно, ми будемо і далі підтримуваит і надавати допомогу, яка буде в наших силах.

Іноземці побачили найбільш промовисті локації Бородянки - зруйновані багатоповерхівки і понівечений пам'ятник Тарасу Шевченку.

- Люди, які тут мешкають, вони дуже сильні, вони відбудовують свої домівки, садять городину, всі працюють - це дуже позитивно і дуже приємно бачити, що люди відбудовують своє життя.

Людмила Захарчук та пан Олег - родом із Боярки, що неподалік, а зараз - представляють владу та благодійний фонд Ізраїлю. І відчувають відповідальність перед Батьківщиною.

Олег Шрайбман, представник благодійного фонду м. Ашдод:

Ми вже привозили декілька разів допомогу і в Харків, і під Бахмут, також ідуть по місцях біля Києва. Враження в мене - це тяжко передати словами. Важко зрозуміти, що це відбувалося тут, в центрі Європи. Що світ зміг допустити це.

Людмила Захарчук, представниця місцевої влади Ізраїлю:

Що я бачу - це дуже емоційно тяжко передати. Ті руйнування і знищені життя людей просто так. Зараз я з делегацією з Ізраїлю приїхала для того, щоб знати як допомогти, розповісти нашому народові, що так сталося і якомога найбільше зібрати спонсорів доларів і представництво державних органів з Ізраїлю, долучитися до відбудови України.

Підтримка потрібна у втіленні чотирьох уже готових проєктів з відновлення Бородянської громади - паркової зони, приміщень лікарні, будівлі архіву. Та головне - приклади продуктивної співпраці уже є.

Костянтин Мороз, заступник селищного голови смт Бородянка:

Співпраця вже налагоджена з американським урядом. Фонди їх знайшли потужно. Далі швейцарці з нами працюють. Телекомпанія турецька, яка працює на відбудові лікарень, дитячих садочків. Литовський уряд, який зараз працює на відбудові школи, мосту, наданні допомоги тимчасово переселеним.

Віталій Власюк, заступник голови Київської ОДА:

У нас регулярно протягом активних бойових дій періоду відновлення були контакти також з південної Америкою. Ну Ізраїль хочу теж відмітити. Ізраїль теж входить в зону Африки, але ми з ними теж в дуже хорошому діалозі. Нам вдалося за цей рік, що проходить, що пройшов, вже підписати більше 40-ка угод про співпрацю.

І після відвідин іноземцями зраненої рашистами Бородянки таких угод буде більше - вірять представники місцевої влади.