Під російською окупацією 10 національних парків, вісім заповідників і два біосферних заповідники України. За інформацією міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця, під загрозою знищення через російську агресію 600 видів фауни й 750 видів флори. Пошкоджено майже третину залісненої території України, це понад три мільйони гектарів насаджень.

Тож тилові регіони активно взялися озеленюватись. В Україні, попри війну, триває кампанія з висаджування нових лісів. На Рівненщині та Волині лише цієї весни зявилося понад двадцять мільйонів дерев. Як садять новий ліс - бачили мої колеги.

З чого починається ліс? Ліс починається з насінини.

У цій холодильній установці зберігається насіння сосни звичайної. Усе пофасоване у герметичні бутлі. На кожному - етикетка, де росла шишка. Запасів тут ще на два роки.

Тут триста кілограмів насіння у нас є.

У теплицях з нього вирощують ось такі сіянці. За цими лісівники доглядали цілий рік.

Володимир Яніцький, лісничий Соснівського лісництва:

Вчасно поливаємо, вчасно підживлюємо для того, щоб мати нормальний посадковий матеріал. Це треба постійний догляд. І втручатися, може, вилягання сіянців, різні хвороби.

Здорові сіянці навесні висаджують у ґрунт.

Це ми маємо стандартний однорічний сіянець сосни звичайної. Він має 10 сантиметрів. Такою має бути й коренева система.

Садять ліс за спеціальною, але простою технологією.

Це є меч Колесова. Ми беремо сіянці, вставляємо вниз, в лунку і трошки беремо доверху.

Озброївшись такими мечами, у лісах Рівненщини працює "зелена" армія лісівників та їхніх помічників. На завчасно підготовлених ділянках вручну висаджують молоді деревця.

Олег Банацький, головний лісничий філії "Соснівське лісове господарство":

Садимо тільки сосну, бо умови соснові. Для сосни звичайної й ремізи, звичайно, обсаджуємо по периметру плодовими деревами - груша, яблуня, черешня для диких звірів.

Подружжя Юрчиків майстерно вправляється з інструментом. Василь і Меланія усе життя пропрацювали у лісництві. Чоловік - головним лісничим. Дружина - бухгалтеркою. Нині обоє на заслуженому відпочинку. Але він досі з "мечем", а вона - з сіянцями.

Василь Юрчик, житель села Соснове:

Ми садили в одному лісгоспі по двісті гектарів лісу. Приємно дивитися. що де праця вложена, і є наглядність радуватись.

Меланія Юрчик, жителька села Соснове:

Поки мирно тут, то треба, щоб все тут поновлювалося.

А от Віктор і Наталія ліс садять вперше. Роблять це далеко від своєї домівки. Подружжя з Миколаївщини. З чотирма дітьми змушені були тікати від війни, яка прийшла в їх рідне село Прибузьке.

Віктор, переселенець з Миколаївщини:

Бомбили - не було, де дітись. Жили в погребах з місяць, а потом зелений коридор дали - виїхали. Якщо не втікали, ми б живі не осталися. Ми жили біля церкви. А як церкву зривали, то той час наш будинок знесли. Житла нема, нічого не залишилося.

Лише на цій ділянці висадили понад п'ять тисяч деревець. Щоб сіянці стали молодим лісом знадобиться років п'ять, а то й більше.

Ми знаходимося в насаджені, де деревцятам п'ятий рік уже. Так виглядають молоді дерева, які так само садили чотири роки назад.

Цьогоріч лісова кампанія на Поліссі триває вже майже півтора місяця. Через весняні сніги та водопілля - земля набралася вологи. Подекуди навіть забагато.

Олександр Прохор, директор філії "Соснівське лісове господарство":

Висадка лісових культур. План на цей рік - 198,3 гектара. Вже висадили 164 гектари. Це більше одного мільйона сіянців. Зараз ще не можемо досадить всі ділянки, бо багато води по насадженнях.

Окупанти за понад рік війни знищили більше як три мільйони гектарів українських лісів. Тож тилові регіони взялися активно озеленюватись.

Михайло Прокопчук, провідний інженер Поліського лісового офісу ДП "Ліси України":

У рамках програми Президента країни "Зелена країна" на сьогодні лісівниками Волині та Рівненщини понад 18 мільйонів штук сіянців та саджанців основних лісоутворюючих порід. Площа майбутніх лісових насаджень складає понад 2,5 тисячі гектарів.

Ліс допоміг українцям пережити цю зиму, а воїнам - нищити ворога. З нього будують оборону. Люди певні: відновимо ліс - відновимо й Україну. Тож біля молоденьких сосон Віктор з надією садить калину.