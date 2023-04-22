Сім’я з Гуляйпільщини місяць переховувалась у підвалі від російських обстрілів [ Редагувати ]
На Запоріжжі триває евакуація жителів прифронтових населених пунктів. Насамперед поліцейські закликають виїжджати у безпечні місця родини, в яких є діти. Герої нашого наступного сюжету наважилися на евакуацію ще торік. До переїзду багатодітна сім'я місяць виживала під обстрілами. Як вдалося облаштувалися у новому будинку - дивіться далі.
Найменшому сину пані Олени трохи понад рік. І майже все своє життя маленький Марк мешкає ось у цьому будинку. До села у Запорізькому районі родина із чотирма дітьми переїхала минулої весни. До того вони місяць переховувалися у підвалі від російських обстрілів на рідній Гуляйпільщині.
Олена, переселенка з Пологівського району:
Ми в погріб знесли всі продукти, усі ліки, всі необхідні речі туди, знесли туди іграшки, щоб хоча їх якось відволікати.
Одного разу під час чергової атаки уламок залетів прямо у вікно будинку. Тоді дивом ніхто не постраждав.
Олена, переселенка з Пологівського району:
Ми зі свекром були дома, пічку топили. А воно там уже ні світла не було, ні водички не було, воно бахнуло було так. У нас кришу пробило, вікно пробило.
У такі моменти - страху за себе не було, розповідає свекор Олени Віктор.
Віктор, переселенець з Пологівського району:
Якось за дітей страшно було. Біг, прикривав дитину. А сам я і не зрозумів, може і страшно було, але я не зрозумів. Я таких звуків не чув скільки прожив, я не чув таких звуків від пострілів.
Коли навкруги стихало, родина поверталася у будинок. Кімнату, де спали діти, обігрівали пічкою. Олена пригадує, її чоловік вночі майже не спав. Боявся, що почнеться обстріл.
Олена, переселенка з Пологівського району:
Він прийде, я кажу, ляж хоч на 10 хвилин, полеж. Я кажу, що я буду слухати, як раптом що, то скажу. Тобто, за місяць він сну не бачив.
Сил терпіти обстріли вже не було, тож родина вирішила евакуюватися. В дорогу взяли тільки найнеобхідніші речі та запас продуктів на перший час. Решту роздали сусідам.
Олена, переселенка з Пологівського району:
Багато, хто не розуміє, що треба брати дітей, брати старших людей і виїжджати в безпеку. Хоча б є світло і вода, що можна зварить їсти, можна покупати дітей.
Будинок, у якому нині мешкає родина, надала громада. Загалом, у тутешніх селах зареєстровано понад шість тисяч переселенців. Дехто винаймає домівку або розмістився у родичів, іншим місцева влада шукає житло різними способами.
Ольга Ставицька, заступниця голови Широківської громади:
За допомогою старост вишукуємо якісь пусті будинки, заселяємо їх, є у нас комунальне житло.Звісно, не багато, але ми власними силами, за кошти громади відремонтували 3 квартири, які ми передали переселенцям. Далі у нас є місця компактного проживання.
На новому місці сім'я ще кілька місяців оговтувалась від пережитого, розповідає Олена. Зараз її чоловік вже знайшов роботу, діти навчаються онлайн у місцевій школі.
Та попри постійні обстріли у прифронтових населених пунктах і досі лишаються родини із дітьми. Більшість із них у Степногірську - понад два десятки сімей. В обладміністрації кажуть, щодня працюють над евакуацією.
Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації:
Ми працюємо над цим питанням, зокрема з поліцією та органами місцевої влади. Ходимо по родинах, вмовляємо, щоб виїжджали. Ворог почав застосовувати авіаційні керовані та некеровані авіабомби, які наносять найбільше шкоди.
Олена ж зізнається, хоча всі вже облаштувались на новому місці, родина все одно сумує за рідним домом. І вірить, що обов'язково повернеться на Гуляйпільщину після нашої перемоги.
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