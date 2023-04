Вийшов офіційний трейлер останнього фільму про Індіана Джонса з Гаррісоном Фордом

Кіностудія Lucasfilm опублікувала трейлер пригодницького фільму "Індіана Джонс і реліквія долі" (Indiana Jones and the Dial of Destiny) з Гаррісоном Фордом у ролі культового археолога-дослідника