Скарлетт Йоханссон підтвердила, що залишила кіновсесвіт Marvel [ Редагувати ]
Акторка Скарлетт Йоханссон підтвердила, що закінчила зі своєю роллю Чорної Вдови у кіновсесвіті Marvel. Про це вона розповіла на подкасті з Гвінет Пелтроу The Goop Podcast, передає Variety.
Глава закінчена. Я зробила все, що повинна була. Крім того, повертатися та грати персонажа знову і знову впродовж десятиліття - унікальний досвід.
Йоханссон дебютувала у ролі Чорної Вдови у "Залізній людини 2". Її "вбили" у фільмі "Месники: Фінал" 2019 року, однак у 2021-му Йоханссон повернулася з приквелом "Чорна Вдова".
Нагадаємо, раніше Гаррісон Форд приєднався до кіновсесвіту Marvel.
по темі
Стрімінгова платформа HBO Max опублікувала перший тизер майбутнього серіалу за книгами британської письменниці Джоан Роулінг про юного чарівника Гаррі Поттера
З 2018 року зірка фільмів "Хлопці не плачуть" і "Крихітки на мільйон" та одружена з бізнесменом Філіпом Шнайдером. У жовтні 2022 року Свенк оголосила про вагітність. Вона одна з небагатьох зірок Голлівуду, яка активно ділилася контентом у соцмережах під час вагітності
Кіностудія Lucasfilm опублікувала трейлер пригодницького фільму "Індіана Джонс і реліквія долі" (Indiana Jones and the Dial of Destiny) з Гаррісоном Фордом у ролі культового археолога-дослідника
Стрімінговий сервіс HBO "активно обговорює" створення другого приквелу серіалу "Гра престолів" (Game of Thrones), присвяченого історії завоювання Вестероса Ейгоном I Таргарієном
Кіностудія DreamWorks "знаходиться на стадії продакшена" п'ятої частини мультфільму "Шрек" (Shrek 5). Про це в інтерв'ю Variety повідомив творчий партнер DreamWorks Кріс Меледандрі