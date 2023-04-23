Акторка Скарлетт Йоханссон підтвердила, що закінчила зі своєю роллю Чорної Вдови у кіновсесвіті Marvel. Про це вона розповіла на подкасті з Гвінет Пелтроу The Goop Podcast, передає Variety.

Глава закінчена. Я зробила все, що повинна була. Крім того, повертатися та грати персонажа знову і знову впродовж десятиліття - унікальний досвід.

Йоханссон дебютувала у ролі Чорної Вдови у "Залізній людини 2". Її "вбили" у фільмі "Месники: Фінал" 2019 року, однак у 2021-му Йоханссон повернулася з приквелом "Чорна Вдова".

Нагадаємо, раніше Гаррісон Форд приєднався до кіновсесвіту Marvel.