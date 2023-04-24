"Слава Украине, героям слава!": п'яна росіянка влаштувала антивоєнний перформанс на борту літака до Москви (відео) [ Редагувати ]
П'яний перформанс влаштувала пасажирка рейсу "Аерофлота", який летів з Бангкока до Москви.
За словами очевидців, 28-річна Анастасія Степанян зайшла на борт практично тверезо і без видимих ознак агресії.
Майже одразу після зльоту вона почала випивати заздалегідь куплений у дьюті-фрі віскі, ходити рядами та шукати однодумців. При цьому вона іноді поверталася на своє місце, щоб випити ще. Один з очевидців розповідає, що за годину після початку польоту вона випила якісь таблетки і в неї почалася істерика.
Майже весь політ дівчина вигукувала антивоєнні гасла, кричала, сміялася, плакала і плювалась у кожного, хто намагався їй суперечити.
Слава Украине, героям слава! Это не специальная операция, это нападение россии на независимое государство!
Також вона встигла посваритися з кількома пасажирами та запропонувати їм вийти розібратися після прильоту.
Стюардам довелося зв'язати дівчині руки та ноги, а після прильоту - здати в поліцію.
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