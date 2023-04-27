Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що винищувачі допоможуть стримувати російську агресію. Настав час союзникам зробити відповідний крок й передати нашим воїнам F-16. Про це повідомляється у його Twitter-акаунті.

Як відзначив Кулеба, раніше союзники боялись спровокувати росію передачею Україні артилерії, РСЗВ, ППО, танків та ракет дальнього радіуса дії. Водночас допомога нашим воїнам так й не призвела до ескалації конфлікту.