Кулеба закликав передати F-16 [ Редагувати ]
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що винищувачі допоможуть стримувати російську агресію. Настав час союзникам зробити відповідний крок й передати нашим воїнам F-16. Про це повідомляється у його Twitter-акаунті.
Як відзначив Кулеба, раніше союзники боялись спровокувати росію передачею Україні артилерії, РСЗВ, ППО, танків та ракет дальнього радіуса дії. Водночас допомога нашим воїнам так й не призвела до ескалації конфлікту.
Винищувачі F-16 також не зроблять цього (не призведуть до ескалації, - ред.). Надання Україні F-16 стримуватиме росію, а не "провокуватиме" її. Час зробити цей крок.
по темі
Україна не відкидає мирних переговорів з росією, якщо мова не йтиме про заморожування конфлікту чи територіальні поступки. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю CNN
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що у росії хочуть продовжувати війну
У п'ятницю ввечері, 14 квітня, у небі над окупованим Кримом активізувалася російська авіація
Країну-агресора росію необхідно виключити зі складу Ради безпеки ООН
Експерт з питань авіації Богдан Долінце розповів, на що вплинуть поставки винищувачів для ЗСУ та чому це так важливо для України