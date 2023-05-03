Російські військові розмістили в приміщенні турбінного відділення четвертого енергоблока ЗАЕС військову техніку та вибухівку.

Про це повідомляє державна інспекція ядерного регулювання України.

Представники МАГАТЕ повідомили про факт розміщення російськими окупантами військової техніки, зброї та вибухівки у приміщенні турбінного відділення енергоблока №4 ВП "Запорізька АЕС".

Про це стало відомо під час щотижневої наради з питань комунікації між кризовим центром (IEC) МАГАТЕ та Держатомрегулювання щодо діяльності місії МАГАТЕ на майданчику Запорізької АЕС, яка відбулась вчора, 2 травня.

"Вкотре наголошуємо, що у разі виникнення аварійної ситуації на ЗАЕС із потенційно можливим виходом радіоактивних речовин у навколишнє середовище, наслідки відчує не лише Україна – вони матимуть транскордонний характер", - додали в інспекції.

Там також додали, що ядерний тероризм, до якого вдається Російська Федерація, є неприпустимим явищем у цивілізованому світі та закликали міжнародну спільноту до консолідованої та рішучої відповіді на дії країни-агресора. З застосуванням жорстких санкцій до підприємств атомної галузі РФ та афілійованих із ними осіб.

"Наголошуємо, що РФ має бути позбавлена усіх прав та привілеїв у МАГАТЕ та інших міжнародних інституціях у сфері використання ядерної енергії", - додали співробітники інспекції.