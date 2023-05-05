Мер Києва Віталій Кличко обурений взяттям під варту Одеського міського голови Геннадія Труханова. Про це пише портал "Фром.юа".

За його словами, Труханов – це вже третій мер, якого фактично прибрали через суд.

"Це схоже на чергову спробу утисків місцевого самоврядування. І, на жаль, вже стає тривожною тенденцією – прибирати обраних громадою мерів. Тому АМУ (Асоціація міст України, головою якої є Віталій Кличко – ред.) просила суд взяти Труханова на поруки", - заявив Кличко у коментарі виданню "Українська правда".

За словами Віталія Кличка, сьогодні мери, місцева влада виконує складну та важливу функцію – надання послуг та сервісів мешканцям у критичних умовах війни – в умовах руйнування інфраструктури, проблем з електро-, водопостачанням, а також займаються життєзабезпеченням населення громад.

Нагадаємо, що йдеться про так звану «одеську справу» - викуп мерією та ремонт будівлі колишнього заводу «Краян», у якому міська влада організувала сучасний центр інтегрованих послуг європейського зразка.

У цій справі, яка тривала з 2016 року, у 2019 році було винесено виправдувальний вирок, а справа закрита.

Але у 2021 році його скасувала апеляційна палата Вищого антикорупційного суду та передала справу на новий розгляд. 4 травня 2023 року під варту було відправлено мера Одеси Геннадія Труханова, що викликало шквал критики на адресу Вищого антикорупційного суду з боку правозахисників та громадськості.