Кличко про справу Труханова: Це чергова спроба утисків місцевого самоврядування [ Редагувати ]
Мер Києва Віталій Кличко обурений взяттям під варту Одеського міського голови Геннадія Труханова. Про це пише портал "Фром.юа".
За його словами, Труханов – це вже третій мер, якого фактично прибрали через суд.
"Це схоже на чергову спробу утисків місцевого самоврядування. І, на жаль, вже стає тривожною тенденцією – прибирати обраних громадою мерів. Тому АМУ (Асоціація міст України, головою якої є Віталій Кличко – ред.) просила суд взяти Труханова на поруки", - заявив Кличко у коментарі виданню "Українська правда".
За словами Віталія Кличка, сьогодні мери, місцева влада виконує складну та важливу функцію – надання послуг та сервісів мешканцям у критичних умовах війни – в умовах руйнування інфраструктури, проблем з електро-, водопостачанням, а також займаються життєзабезпеченням населення громад.
Нагадаємо, що йдеться про так звану «одеську справу» - викуп мерією та ремонт будівлі колишнього заводу «Краян», у якому міська влада організувала сучасний центр інтегрованих послуг європейського зразка.
У цій справі, яка тривала з 2016 року, у 2019 році було винесено виправдувальний вирок, а справа закрита.
Але у 2021 році його скасувала апеляційна палата Вищого антикорупційного суду та передала справу на новий розгляд. 4 травня 2023 року під варту було відправлено мера Одеси Геннадія Труханова, що викликало шквал критики на адресу Вищого антикорупційного суду з боку правозахисників та громадськості.
по темі
Мера Одеси Геннадія Труханова взяли під варту в рамках справи одеського заводу "Краяну". Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Днями адвокат Сергій Лисенко опублікував деякі витяги з трансляції одного із судових засідань у справі Краяна (будівля колишнього заводу в Одесі, яку мерія викупила та відремонтувала під розміщення Центру адмінпослуг та міських структур)
Київська міська рада одностайно підтримала розірвання договору оренди землі, укладеного з посольством рф у 1999 році. Про це повідомив мер української столиці Віталій Кличко
В Україні сформували перелік очікувань від саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня
За результатами закордонних візитів президента Володимира Зеленського партнери нададуть українським військовим ще більше озброєння