На вулиці Лісківській у Києві в неділю, 7 травня, у квартирі вибухнула граната, ніхто не постраждав. Про це повідомила столична поліція.

Сьогодні до поліції Києва надійшла інформація, що у квартирі на вулиці Лісківській вибухнула граната. За вказаною адресою оперативний черговий негайно скерував наряди поліції, слідчо-оперативну групу та лікарів. За попередньою інформацією, боєприпас здетонував через необережне поводження.

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Чоловіка, який незаконно зберігав гранату, затримали правоохоронці.

Проти нього відкрили кримінальну справу за ст. 263 Кримінального кодексу України - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами. Йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.