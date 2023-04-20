У Запоріжжі у житловому будинку вибухнула граната: є загиблий [ Редагувати ]
У Запоріжжі в житловому будинку вибухнула граната. Про це повідомляє поліція Запорізької області.
Одна людина загинула, ще одна - постраждала.
О 22:00 19 квітня поліція отримала повідомлення про вибух, що стався в одній з осель багатоквартирного будинку в Дніпровському районі Запоріжжя.
За попередніми даними, у квартирі вибухнула граната (ймовірно - Ф-1). Внаслідок вибуху 35-річний господар отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події, а його матір госпіталізували до медичного закладу у шоковому стані.
За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч. 1 ст. 115 КК (з поміткою нещасний випадок).
Досудове розслідування триває, встановлюються обставини події та походження боєприпасу.
Правоохоронці вкотре закликають українців дотримуватися правил особистої безпеки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Адже люди стають жертвами вибухів переважно через порушення елементарних правил мінної безпеки.
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