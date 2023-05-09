40-річний чоловік під час сварки кинув бойову гранату в рідного брата та батька: подробиці [ Редагувати ]
Одна людина загинула, двоє зазнали важких поранень внаслідок вибуху гранати у квартирі житлового будинку на Хмельниччині. За версією поліції, 40-річний чоловік під час сварки кинув бойову гранату в рідного брата та батька. Наразі підозрюваний і його брат - у лікарні, а їхній батько помер від отриманих травм. Подробиці дізналися наші кореспонденти.
Помню, що я проснувся привʼязаний до кроваті і брат мені казав тіпа: не псіхуй, все буде нормально.
Дмитро практично не памʼятає про те, що сталося. Лише яскравий спалах , а потім - темрява. Як з'ясували правоохоронці, це його рідний брат підірвав гранату у квартирі.
Інна Гелега, керівник сектору комунікацій ГУ НПУ у Хмельницькій обл.:
Він поконфліктував із своєю родиною і, в ході сварки, жбурнув гранату у рідного брата та рідного батька. Від отриманих тавм, старший чоловік, 57-го року народження, помер у лікарні. 37-річний брат підозрюваного госпіталізований з важкими травмами. Потрапив до лікарні і сам підозрюваний.
У підозрюваного важкі травми живота. Його прооперували у Славутській лікарні. А Дмитро має важкі вибухові травми тулуба та голови. Попереду - не одна операція.
Юрій Тарнович, нейрохірург:
Ось сліди - входу осколків в череп. Над орбітою, над перенісцем. От - один і другий. В момент спричинення цієї травми, його життя було під загрозою. Тому що могла бути і кровотеча і могли бути більш такі обширні пошкодження.
Зловмиснику вже оголосили підозру за трьома статтями кримінального кодексу України: за незаконне поводження зі зброєю, закінчений замах на вбивство та умисне заподіяння смерті іншій людині. Санкції цих статей передбачають довічне позбавлення волі. Він - у лікарні під вартою. Досудове розслідування триває.
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