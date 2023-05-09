Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що наразі його країна не буде передавати Україні літаки, передає шведський телеканал SVT.

За його словами, наразі Швеція зосередиться на тренуваннях і технічному обслуговуванні вже надісланого обладнання.

Він також підтвердив, що Швеція не планує відправляти в Україну літаки "Jas".

"У нас немає надлишку літаків Jasplane, які ми могли б зараз відправити в Україну", - сказав він.

Варто зауважити, що у Повітряних силах України винищувач покоління 4+ Gripen від Saab розглядався на поповнення озброєння ще до вторгнення рф. Його розробка велась ще у 1980-х роках, а перший політ здійснив у 1988 році.

Максимальна злітна вага літака становить 16,5 тонн. Він має 10 точок озброєння. Завдяки збільшеному об"єму палива бойовий радіус дії збільшений до 1300 км.