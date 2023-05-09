У Швеції шокували заявою про передачу літаків Україні [ Редагувати ]
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що наразі його країна не буде передавати Україні літаки, передає шведський телеканал SVT.
За його словами, наразі Швеція зосередиться на тренуваннях і технічному обслуговуванні вже надісланого обладнання.
Він також підтвердив, що Швеція не планує відправляти в Україну літаки "Jas".
"У нас немає надлишку літаків Jasplane, які ми могли б зараз відправити в Україну", - сказав він.
Варто зауважити, що у Повітряних силах України винищувач покоління 4+ Gripen від Saab розглядався на поповнення озброєння ще до вторгнення рф. Його розробка велась ще у 1980-х роках, а перший політ здійснив у 1988 році.
Максимальна злітна вага літака становить 16,5 тонн. Він має 10 точок озброєння. Завдяки збільшеному об"єму палива бойовий радіус дії збільшений до 1300 км.
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