Країни G7 та ЄС хочуть обмежити експорт російського газу в Європу [ Редагувати ]
Країни G7 та Європейського союзу планують ввести нові санкції проти росії. Вони можуть торкнутися газових та нафтових трубопроводів. Про це повідомляє Financial Times.
Країни "Великої сімки" мають намір ухвалити рішення за підсумками саміту в Японії, який відбудеться 19-21 травня у Хіросімі. Очікується, що G7 заборонить імпорт російського газу трубопроводами, робота яких раніше була призупинена чи скорочена. Санкції здебільшого будуть стосуватися постачання газу до Польщі та Німеччини.
При цьому видання не зазначає, про які саме трубопроводи йде мова. Припускається, що під санкції може потрапити нафтопровід "Дружба".
Джерела видання пояснюють, що санкції потрібні, щоб "переконатися, що партнери не змінять свою думку у майбутньому". FT ознайомилося з проектом резолюції країн G7, в якій йдеться про подальше скорочення використання російських енергоносіїв, у тому числі запобігаючи "повторному відкритті шляхів, раніше закритих внаслідок використання енергії росією як зброї".
Видання зазначає, що навряд чи санкції покажуть швидкі результати. Проте у Брюсселі налаштовані рішуче, адже щ початку повномасштабного вторгнення рф в Україну частка російського газу в європейському імпорті впала з понад 40% до 10%.
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