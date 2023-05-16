Щодо прогнозів на другий тур - політологи вважають шанси Ердогана вищими - про це свідчить значна підтримка його політсили на виборах до парламенту.

У Туреччині обиратимуть Президента у другому турі. У першому, за результатами підрахунку голосів чинний президент Реджеп Ердоган здобув 49,5 % голосів. А його головний суперник, спільний кандидат від опозиції Кемаль Киличдароглу, отримав трохи менш як 45 відсотків. На виборах до парламенту переміг президентський блок, опозиційний союз отримав в півтора раза меншу підтримку. При цьому міжнародні спостерігачі зауважили, хоч чинна турецька влада і користувалася адмінресурсом та тисла на опонентів, вцілому вибори були конкурентними. Що ж далі чекає на Туреччину? Та як це вплине на взаємини з Україною? Дізнаєтесь у сюжеті Ольги Жидецької.

Туреччина переводить дух після історичних виборів. Уперше за 20 років правління Таїйпа Ердогана опозиція впритул наблизилася до того, щоби посунути його з головної посади в країні. Основний опонент чинного президента - Кемаль Киличдароглу отримав близько 45% голосів. І попри те, що Ердоган таки обійшов його майже на 5%, лідер опозиції впевнений - у другому турі він точно переможе.

Кемаль Киличдароглу, кандидат у президенти Туреччини:

Якщо наша нація скаже потрібен другий тур, ми це з радістю приймаємо. Ми точно виграємо ці вибори у другому турі. Це побачать усі.

Ердоган, хоч і розраховував на тріумф у першому турі - як завжди до цього - результатом має бути задоволений. Його блок отримав майже 50% відсотків у парламентських перегонах. Тоді як опозиційний союз - лише 25%. При цьому для президентської політсили рівень підтримки виявився кращим, ніж обіцяли деякі соцопитування.

Реджеп Тайїп Ердоган, президент Туреччини:

Вибори 14 травня стали для нашої країни ще одним святом демократії з чистою перевагою. Ми лідируємо!.

Отже, другий тур президентських перегонів відбудеться 28 травня.

Тим часом міжнародні оглядачі назвали нинішню кампанію, хоч і далеко не бездоганною, але в цілому конкурентною. До слова, явка на виборах встановила рекорд і сягнула небувалих 90%.

Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської комісії:

Це хороша новина, тому що це дуже чіткий знак про те, що турецький народ цінує свої демократичні права на участь у виборах. І що він цінує демократичний інститут. Це велика, велика перемога.

Висока явка, серед іншого, свідчить про активну залученість турків у політичний процес, і справді на виборчі дільниці масово прийшла зазвичай досить аполітична молодь. Водночас невеликий відрив між кандидатами вказує на поляризацію думок і ціннісний розкол у суспільстві - адже тих, хо прагне змін, європейського курсу та світської моделі для Туреччини - дедалі більшає.

Юксель, житель Стамбула:

Ми хочемо демократії. Ми хочемо країну, інтегровану у світ. Процвітаючу країну, яка подолає проблеми землетрусу та економічні проблеми. Для наших дітей, нашої родини та світу ми хочемо, щоб це був хороший вибір.

Сарбі Секер, житель Стамбула:

Туреччина хотіла, щоби так було, ми хотіли цього. Опозиція загравала з Робітничою партією Курдистану та іншими речами. Усе це проблеми, і ми дуже емоційна нація. У другому турі на виборах переможе Тайїп Ердоган.

Щодо прогнозів на другий тур - політологи вважають шанси Ердогана вищими - про це свідчить значна підтримка його політсили на виборах до парламенту. До 28 травня кандидатам потрібно мобілізувати на свою користь електорат, який ще вагається. Але таких украй мало - це знову ж таки засвідчила висока явка.

Мова хіба що про прихильників третього кандидата в президенти Сінана Огана, який набрав 5%. Він пообіцяв подумати, яку сторону підтримати. У будь-якому разі - хто б не переміг, впевнені політологи - для Туреччини ці вибори принесуть зміни.

Володимир Фесенко, політолог:

От переможе, наприклад, кандидат від опозиції - він не буде мати абсолютної влади. Почнеться протистояння. Я не виключаю, що через деякий час можливо буде ситуація позачергових виборів, ну як мінімум парламентських унаслідок цього протистояння. Якщо Ердоган залишиться, йому буде важко керувати тими самими методами, як і раніше.

Як це позначиться на зовнішній політиці й відносинах з Україною? Досі Туреччина займала максимально прагматичну позицію і напевно на ній і залишиться. Не прагне змін і росія.

Володимир Фесенко, політолог:

В росії не приховують - вони більше симпатизують Ердогану. З Ердоганом вже є певні домовленості по атомній угоді, по газу, по торгівлі, по санкціях і так далі. А якщо буде новий президент, з ним же ще треба домовитися, зокрема неформально домовлятися. І невідомо, чи ще вийде.

Ну і найближчим часом - впевнені політологи - росія не омине нагоди вдатися до шантажу по зерновій угоді. Тож найближчий тиждень до 18 травня - чергової дати пролонгації - обіцяє бути досить насиченим.