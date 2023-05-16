Україна офіційно вступила до кіберцентру при НАТО [ Редагувати ]
Україна у вівторок, 16 травня 2023 року, офіційно приєдналася до кіберцентру при Організації Північноатлантичного договору.
Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.
Цього дня відбулася церемонія підняття українського прапора біля Кооперативного центру кіберзахисту НАТО.
"Сьогодні в штаб-квартирі НАТО, Кооперативному центрі кіберзахисту, у Таллінні офіційно піднято Державний прапор України, що відзначає офіційне приєднання України до CCDCOE", - йдеться в повідомленні.
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