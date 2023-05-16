"Хочемо мати політичну заяву, що Україна буде членом НАТО" - Арахамія (відео)

Україна не зможе вступити до НАТО під час війни з росією, однак хоче отримати "чіткий сигнал", що її приймуть до від альянсу після завершення бойових дій. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія