У п'ятницю, 19 травня, росія та Грузія відновили авіасполучення. У Тбілісі почались протести. Про це повідомляють "Новости Грузии" та "Радіо Свобода".

Так, в аеропорт імені Шота Руставелі сів російський літак "москва - Тбілісі". В аеропорту посилили охорону, а на чергування вивели декілька десятків правоохоронців.

Це перший з 2019 року російський літак, який приземлився у Грузії. Це сталося після того, як російський диктатор володимир путін скасував заборону на польоти.

Через відновлення авіасполучення з росією грузинські активісти влаштували протести біля аеропорту. Учасники мітингу пройшли від площі Республіки.

Учасники акції вимагають скасувати прямі польоти з росії до Грузії. Мітингувальники принесли прапори Грузії, України та ЄС, а також плакати з лозунгами: "русский самолет, иди н***й" та "российский корабль не доставит нас в Евросоюз".

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі закликала заборонити авіасполучання з рф.

"Незважаючи на спротив грузинського народу, росія приземлилася своїм небажаним літаком у Тбілісі", - написала лідер у Twitter.

Growing protests in front of the airport in Tbilisi, Georgia, against the arrival of the first Russian passenger flight to Georgia since Russia’s full-scale invasion of Ukraine. pic.twitter.com/AbmaW3jjMJ