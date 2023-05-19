У Грузії сів перший за 4 роки російський літак [ Редагувати ]
У п'ятницю, 19 травня, росія та Грузія відновили авіасполучення. У Тбілісі почались протести. Про це повідомляють "Новости Грузии" та "Радіо Свобода".
Так, в аеропорт імені Шота Руставелі сів російський літак "москва - Тбілісі". В аеропорту посилили охорону, а на чергування вивели декілька десятків правоохоронців.
Це перший з 2019 року російський літак, який приземлився у Грузії. Це сталося після того, як російський диктатор володимир путін скасував заборону на польоти.
Через відновлення авіасполучення з росією грузинські активісти влаштували протести біля аеропорту. Учасники мітингу пройшли від площі Республіки.
Учасники акції вимагають скасувати прямі польоти з росії до Грузії. Мітингувальники принесли прапори Грузії, України та ЄС, а також плакати з лозунгами: "русский самолет, иди н***й" та "российский корабль не доставит нас в Евросоюз".
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі закликала заборонити авіасполучання з рф.
"Незважаючи на спротив грузинського народу, росія приземлилася своїм небажаним літаком у Тбілісі", - написала лідер у Twitter.
Growing protests in front of the airport in Tbilisi, Georgia, against the arrival of the first Russian passenger flight to Georgia since Russia’s full-scale invasion of Ukraine. pic.twitter.com/AbmaW3jjMJ— Visegrád 24 (@visegrad24) May 19, 2023
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