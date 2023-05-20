Що ж до навчання наших пілотів, то про готовність їх прийняти вже заявили й Франція, і Данія, і Португалія.

Коаліції винищувачів бути. Те, на що ще кілька місяців тому західні політики скептично хитали головою, сталося. США та їхні союзники планують надати Україні джети F-16 - з посиланням на свої джерела в Білому домі повідомив телеканал "NBC News".

Пізніше цю інформацію підтвердили у Сполучених Штатах, Великій Британії та Нідерландах, а також Володимир Зеленський. То коли наші Повітряні сили отримують такі потрібні бойові літаки? Чи допоможуть вони в контрнаступі ЗСУ? Та чому Україна наполягає саме на винищувачах F-16? Далі - матеріал Ольги Жидецької.

"Вітаю історичне рішення Сполучених Штатів про підтримку міжнародної коаліції винищувачів". Таким твітом президент Володимир Зеленський сповістив: західні партнери таки погодилися посилити Збройні сили України бойовими літаками.

Спочатку американські ЗМІ повідомили: на саміті G7 Джо Байден дав добро на навчання українських пілотів на F-16. А потім це підтвердили й учасники майбутньої коаліції.

Разом із моїми британськими, данськими та бельгійськими колегами ми вітаємо новину про те, що Сполучені Штати готові схвалити навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Умови будуть розроблені в найближчі тижні. Україна може розраховувати на непохитну підтримку Нідерландів та своїх міжнародних партнерів.

Про допомогу бойовою авіацією Київ просив від початку великої війни. І от нарешті, американські ЗМІ, з посиланням на власні джерела у Білому домі, повідомили: США та їхні союзники таки планують надати Україні винищувачі F-16, але не в короткостроковій перспективі. Тобто вони не будуть задіяні в очікуваному контрнаступі. Що ж до навчання наших пілотів, то про готовність їх прийняти вже заявили й Франція, і Данія, і Португалія. Зокрема, Лісабон, за словами МЗС, береться готувати льотчиків та механіків.

Португалія продемонструвала лідерство, долучившись до танкової коаліції. Враховуючи інтенсифікацію російських ракетних обстрілів українських міст і сіл, критично важливо, аби Україна мала спроможність скинути Росію з українського неба.

Поділитися безпосередньо літаками готові Нідерланди, Данія і Бельгія. За оцінками військових аналітиків, загалом ці країни можуть надати понад сотню F-16. Тоді як Україна поки просить про кілька десятків.

Чому саме F-16?

Олександр Мусієнко, військовий експерт:

Цей літак універсальний. Платформа так звана, яка дає можливість ефективно боротися як з повітряними, так і з наземними цілями. Тобто, по-перше, цей літак можна використовувати як засіб протиповітряної оборони, тобто знищувати ворожі літаки різних типів, а так само знищувати крилаті ракети. Ну і дрони, звичайно, по типу "Шахед". По-друге, цей літак можна використовувати для нанесення ракетно-бомбових ударів по наземних цілях, по військових об'єктах ворога.

F-16 - відносно легкий, але потужний. З високою маневреністю, багатофункціональністю, наявністю автоматизованої системи керування польотом та передовою електронікою. Це наймасовіший у світі бойовий літак четвертого покоління. Загалом їх було випущено понад 4600. І за майже півстоліття цей американський "сокіл" - "Fighting Falcon" - не втратив своїх переваг та пройшов безліч модернізацій. Нині він стоїть на озброєнні 25 країн світу.

Олександр Мусієнко, військовий експерт:

Те, що це наймасовіший літак - це дає можливість вирішити наступні питання - отримати ці літаки не тільки від Сполучених Штатів, а й від інших країн. По-друге, до них є велика кількість різних типів озброєнь - це важливо. По-третє, велика кількість запчастин, яка дає можливість дуже швидко ці літаки ремонтувати. Ну і, в принципі, це все покликане пришвидшити постачання цих літаків, тому що не потрібно чекати, поки будуть довиготовлені, чи запаси, які будуть передані, скажімо, чекати компенсовані.

До всього, це сімейство літаків експерти називають майбутнім Повітряних сил України.

Адже поки основа нашої ударної авіації - найближчий конкурент F-16 - радянські МіГи. Європейські країни позбуваються цієї моделі. Словаччина передала Україні усі свої 13 МіГів. На черзі Польща. Однак ані деталей, ані нового озброєння для них отримати не вдасться.