Злочини, які не мають строку давності: правоохоронці продовжують документувати сексуальне насильство російської армії [ Редагувати ]
Злочини, які не мають строку давності. Правоохоронці продовжують документувати звірства російської армії в Україні.
Скільки фактів наразі зафіксували? І куди звертатись, тим, хто постраждав від знущань російських військових? Даніїл Снісар докладніше далі.
Сексуальне насильство, як зброя. Програючи на полі бою, - окупанти вдаються до більш радикальних методів війни: вони ґвалтують та катують українців.
Андрій Костін, Генеральний прокурор України:
Зброя росії - це терор проти мирного населення, тортури та сексуальне насильство. Катування, вбивства цивільних, згвалтування та мародерство - це справжнє обличчя так званого руського миру.
За час повномасштабної війни на території України - правоохоронці зафіксували 190 випадків насильства сексуального характеру - це дані офісу Генерального прокурора. 123 випадки - це злочини проти жінок, 54 - чоловіків. Іще 13 - проти дітей. За ці злочини - заочно засудили одного російського військового, 23-ом оголосили підозру.
Ірина Діденко, начальниця спеціалізованого управління Офісу генпрокурора:
Це зовсім не відображає ту картину, яка є. Люди досі соромляться. І навіть коли йдеться про такі види сексуального насильства, як електрострумом по геніталіях - люди не готові говорити. Говорять "тортури", не уточнюючи, що саме з ними відбувалося.
Про те, що насправді відбувається з полоненими та українцями на тимчасово-окупованих територіях - говорили учасники міжнародної конференції "Повага. Допомога. Справедливість". Основна теза - окупанти у насильницький спосіб намагаються залякати громадян.
Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради з прав людини:
Вони максимально роблять так, щоб інформація ширилася окупованими територіями, щоб ті, хто буде проявляти свою проукраїнську позицію, хто думає тільки про Україну в позитиві - знайте, жінок заберуть, чоловіків заберуть, дітей навіть можуть забрати і в тому числі скоїти сексуальне насильство.
Не виняток - й сексуальні дії, щодо наших військовслужбовців, взятих у полон. У Міноборони десятками фіксують факти знущання над бійцями.
Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України:
Акт домінування одних військ над іншими. Це акт приниження морального. Це робиться для того, щоб деморалізувати суспільство, для того, щоб зламати наш опір. І тому це значно ширше, ніж просто сексуальне насильство.
Ірина Верещук, віцепрем'єр-міністр, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій:
Такі злочини не мають строку давності. Ми будем їх шукати і знаходити і вони будуть притягуватись до відповідальності стільки, скільки буде потрібно. Бо люди прагнуть справедливості. Нам треба цю справедливість забезпечити. В інакшому разі - ми порушимо весь світоуклад і світопорядок. На сьогоднішній день - це не лише проблема України. Це гуманітарне право, яке не працює.
Що ж до самих постраждалих - з ними фахівці тепер працюють за новими підходами.
Ольга Стефанішина, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції:
Ми розбудували дієвий механізм комплексного оперативного реагування на злочини проти насильства. За рік ми розгорнули центри у Києві, Львові, Мукачеві Запоріжжі, Дніпрі, Харкові, Херсоні, Полтаві, Чернівцях, Одесі та Кропивницькому. Ми почули десятки історій.
Якщо ви стали свідком, або безпосереднім учасником такої історії - за допомогою можна звернутися на національну гарячу лінію. Контакти зараз на екрані.
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