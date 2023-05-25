Делегацію на Гостомельщину запросили після того, як між громадою та Чехією був підписаний Меморандум про співпрацю.

Чехія прийматиме на лікування і реабілітацію українських військових. Про це йшлося під час візиту чеської делегації на Київщину. Вони відвідали деокуповане селище Мощун, одне з тих, яке постраждало внаслідок російської навали.

Які заяви зробили після побаченого - чула Олена Логінова.

Олена Логінова, кореспондентка:

Пройшов понад рік з моменту звільнення Мощуна від російських загарбників, однак те, що тут накоїв ворог видно і досі. Зруйновані вщент будинки. Селище Мощун, чи не найбільше постраждало від російської агресії.

Але Мощун повертається до життя. Вертаються додому місцеві мешканці. Селище Мощун увійшло до Державної програми з відновлення. І сьогодні Мощун зустрічає іноземних гостей - це наші європейські партнери - делегація з Чеської Республіки.

Делегацію на Гостомельщину запросили після того, як між громадою та Чехією був підписаний Меморандум про співпрацю. Прага-Ржепоріє стала містом побратимом для громади. І тепер за столом переговорів домовляються як співпрацюватимуть.

Павел Навотний, староста міського району Прага-Ржепоріє:

Ми перша громада Чехії, яка заключила братерські відносини з Україною. Ми місто-побратим Гостомеля. Зараз ми плануємо прийняти 40 дітей з Гостомельщини на відпочинок влітку. Також планується лікувати солдатів у Чехії. Коли ми повернемося в Чехію одразу переговоримо з Міністерством оборони, щоб допомогти у цій програмі.

Cергій Борисюк, начальник Гостомельської селищної військової адміністрації:

Нам дуже важливі культурні зв'язки, тому що у нас є багато дытей, які постраждали. Ми просили допомогти відправити на оздоровлення цих дітей, і делегація сказала, що із задоволення організує, просили допомогти нашим пораненим військовим, щоб вони отримали медичну допомогу в Чехії.

Чеській делегації також показали документальний фільм -"Битва за Київ. Мощун" в окулярах віртуальної реальності.

Їржі Прецлік, заступник глави місії Посольства Чеської Республіки в Україні:

Я вважаю, що все, що я тільки що побачив у цьому фільмі, має бути показано всім людям по всьому світі, щоб вони побачили на власні очі, що таке "руський мір" і які його наслідки.

А це історичне місце. Делегація поклала квіти до меморіалу "Янголи перемоги", присвячений пам'яті загиблим бійцям, які захищали Мощун.

Олена Логінова, кореспондентка:

Саме на цьому місці проходила лінія оборони, тут проходили запеклі бої. Наші воїни дали відсіч ворогу і не дали йому пройти далі на Київ.

Їржі Прецлік, заступник глави місії Посольства Чеської Республіки в Україні:

Це дуже почесно бути на місці, де українські захисники змусили російських загарбників зупинитися і не дати їм піти далі на столицю. Чехія з перших днів війни підтримує Україну зброєю, прихистком для біженців, гуманітарно. Боротьба українського народу з агресором важлива не тільки для України, а і для всієї Європи. Бо саме ви тримаєте лінію оборони - ви захищаєте Європу від російської агресії.

Меморіал розташований в лісі, де проходили бої. Тут все нагадує про ті події - окопи й навіть сліди від куль на деревах.