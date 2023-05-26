Поки дорослі працюють, діти малюють реалії життя: війну і солдатів.

Руйнування по всій країні. І якщо на Східному та Південному фронтах - ураження від ворожої артилерії та РСЗВ, то тил країни страждає від "Шахедів" та ракетних ударів. Хмельниччина тому приклад. Тисячі пошкоджених будинків, школи, садочки та підприємства. Це результат чергової ворожої атаки дронів.

Та попри значні руйнування, подоляни за короткий термін практично полагодили свої оселі й продовжують працювати на перемогу. Як відновлюються - подивіться.

Це - наслідки рашистських атак по одному із 23-х населених пунктів Хмельниччини, де ворожі безпілотники наробили лиха кілька днів тому.

Господар пан Леонід вже самотужки дещо полагодив. Проте на ремонт вікон, дверей та покрівлі - коштів бракує.

Леонід Старий, постраждалий від агресії рф:

Щось зробили: там повиносили, тут, бачите дуже багато осколків. Вікна всі треба міняти. І це порахував: кажуть, будуть видавати максимум 200 тисяч. Це наче гроші, але щоб все зробити, це капля в морі

Руйнування деяких будинків - дуже масштабні. Матеріальної й фізичної допомоги потребують тисячі подолян, постраждалих від атак агресора. Щодня на об'єктах працюють комісії.

Віктор Ковальчук, постраждалий від агресії рф:

Комісія приходила, роздивлялися що в нас побито, що поламано. Записували й нададуть допомогу. Чекаємо.

Світлана Лукомська, заступник селищного голови:

Даємо три види грошової допомоги. Грошова допомога по 381 постанові - єВідновлення. Ми з місцевого бюджету в понеділок виділили 5 мільйонів людям, які дуже постраждали. І третя - це є допомога благодійного фонду міжнародної організації, яка дає 6600 грн на кожного члена сім'ї.

У цьому селі на матеріальну допомогу вже зареєструвалося понад 300 селян. А поки мешканці рятують обійстя самі.

Ніна Білоус, постраждала від агресії рф:

Зірвало кришу на хаті, вікна всі повибивало, на хліві. Половину цю перекрили, бо вся розрушена була.

На допомогу постраждалим з'їхалися будівельники із п'яти сусідніх районів. Ладнають дахи, вставляють вікна. Працюють із ранку і до вечора.

Віктор, будівельник:

Вчора там - хата, хлів, льох, погреб. І тут сьогодні до вечора будемо працювати.

Не залишились осторонь і рятувальники. З перших днів вони виконують найважчу і небезпечну роботу.

Андрій Козак, заступник керівника ГУ ДСНС у Хмельницькій області:

Це і перекриття дахів пошкоджених будинків. Це - основна проблема на сьогодні. Також, перші дні ми знімали пошкоджене скло, для того, щоб люди не травмувалися надалі, щоб його відновлювати.

Микола, постраждалий від агресії рф:

Нема кому. Двоє нас. Слабі. Жінка слаба. І я не годен тоже на кришу. Добре, що прийшли, помогли. Спасибі вам, хлопці, за те, що поможете накрити.

Поки дорослі працюють, діти малюють реалії життя: війну і солдатів.

За чотири дні у цьому селі вже відремонтували 300 із 586 будинків.

Оксана Совінська, староста села:

Закриємо діри, зробимо зовнішні роботи, а тоді приступимо до внутрішніх робіт. Помаленьку. І разом до Перемоги. Слава Україні! Героям Слава!

Ольга Стрельбіцька, жителька села: