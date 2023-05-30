Протягом травня Хмельниччина тричі піддвалась ворожим атакам. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"Ця ніч пройшла спокійно. А от протягом травня на Хмельниччину прилітало 3 ворожих удари, тому займаємось відновленням. Сьогодні була нарада із керівником територіальної громади, де відбувся один із ударів. Станом на ранок, від населення було подано 21 заявку про пошкодження (вікна, двері...). Все буде відновлено буквально за кілька днів. Сьогодні завершальні роботи будуть проводитись і можливо ще на завтра деякі об'єкти залишаться до відновлення. Дуже швидко проведено оцінки, адже цих об'єктів небагато", - зазначив Тюрін.

Також Тюрін розповів, скільки наразі на Хмельниччині перебуває внутрішньо переміщених осіб.

Він додав: "З початку повномасштабного вторгнення через нашу область було переміщено близько 400 000 осіб. Хтось залишився, хтось закордоном, хтось повернувся до своїх домівок. Наразі в області перебуває близько 82 000 внутрішньо переміщених осіб. Здебільшого у приватних секторах розміщуються, але у місцях компактного проживання і громада, і місцева адміністрація долучається до їх комфортного проживання".