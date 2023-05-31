У Польщі затримали 53-річну біженку з України, яка продавала українських дітей педофілам для згвалтувань. Про це пише Gazeta Wyborcza.

Світлана П. приїхала до Познані з Синельникового Дніпропетровської області. Своїх дітей вона не має, але вже 20 років вона займається вихованням прийомних, пише видання. В Україні у неї є сімейний дитячий будинок.

12 березня 2022 року вона перетнула польський кордон з десятьма дітьми віком від 4 до 16 років.

Польські волонтери запідозрили, що з родиною щось не так, коли відвідали жінку та виявили, що діти голодні та залякані.

Вони організували для дітей нічний кінопоказ, що створило формальний привід для ізоляції жінки від прийомних дітей. У ході бесіди діти зізналися, що їхня прийомна мати била їх і всіляко знущалася.

Зокрема, деяким дітям вона вибила зуби, інших змушувала їсти екскременти, била по статевих органах.

Зранку її заарештували. Їй висунули десять звинувачень - по одному на кожну дитину.

На етапі слідства з'ясувалося, що вона як в Україні, так і Польщі продавала дітей педофілам.

Сама жінка свою провину заперечує та заявляє, що діти брешуть. Прокуратура вважає, що вона - осудна. ЗА польським законодавством їй загрожує до 15 років ув'язнення.