І знову Ердоган. Незмінний упродовж двох десятиліть очільник Туреччини утретє склав президентську присягу. Інавгурація нового-старого голови держави відбулася в Анкарі. Як проходила церемонія? Хто з іноземних гостей прибув особисто привітати переможця? Та що віщує його третій президентський термін Туреччині і Україні? Про це далі в матеріалі Ольги Жидецької.

Обраний утретє президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган склав присягу у парламенті країни після перемоги у другому турі виборів голови держави.

Я, як президент, клянусь своєю честю та гідністю перед великою турецькою нацією та історією захищати існування та незалежність держави.

Урочистості з нагоди інавгурації заплановані гучні. На церемонію запрошені топпосадовці із 78 країн. Зокрема, 21 лідер держав і 13 прем'єрів, міністри, представники парламентів та міжнародних організацій.

Цікаво, що серед гостей є досить одіозні персони. Зокрема, невизнаний на Заході президент Венесуели Ніколас Мадуро. Коли США та Європа згуртувалися проти латиноамериканського диктатора, Ердоган його підтримав.

На урочистості до Анкари запросили генсека НАТО Єнса Столтенберга. Одна з його місій вплинути на новообраного очільника Туреччини у питанні вступу Швеції до НАТО. Анкара - єдина з представників Альянсу чинить спротив, адже розраховує на власні політичні дивіденди.

Країну-агресорку на офіційній церемонії представив спікер Держдуми росії В'ячеслав Володін. У кремлі зазначили, що візит володимира путіна на інавгурацію і не планувався. Хоча й ходили чутки про таку можливість.

Поспілкуватися високі гості матимуть нагоду під час офіційних заходів у президентському комплексі, а також за урочистою вечерею.

Опісля Ердоган має оголосити склад нового уряду. На нього експертні кола покладають значні надії, адже висока інфляція та ручне управління президента завело економіку країни у глибоку кризу.

Альп Еринч Єлдан, професор економіки університету Кадір Хас:

Неможливо підтримувати турецьку економіку щоденними втручаннями та погрозами з боку Центрального банку та Агентства банківського регулювання, які є ненауковими, антиекономічними та несумісними з політичними реаліями. Уряд Ердогана, схоже, хоче реалізувати ортодоксальну програму стабілізації, тобто відпустити курс ліри. Ринки з ентузіазмом вітають цю новину.

Економіка та розколоте після виборів суспільство - опозиційного кандидата в президенти, нагадаю, підтримала майже така сама кількість виборців, як і Ердогана - головні виклики для третьої каденції нового-старого президента.

Найбільше опонентів Ердогана - серед інтелігенції та молоді. І вони розчаровані.

Емре Йорук, студент:

У різних аспектах це справді прекрасна країна, але, на жаль, нею керують неправильно, і вона стає дедалі гіршою. Тому багато молоді виїжджає за кордон.

Ірем Іслам, студентка:

З часу виборів 2018 року багато чого змінилося. Нашу свободу скорочують, нам не дають висловлюватись.

А от щодо зовнішньої політики - тут Ердоган справді досяг значних успіхів. Туреччина зарекомендувала себе регіональним лідером. Зокрема й відповідальним партнером України. Анкара послідовно підтримує нашу територіальну цілісність, постачає "Байрактари" та як посередник сприяє дії зернової угоди. Хоча, звісно, й не без вигоди для себе. І поки немає підстав вважати, що Ердоган змінить цю політику.

Загалом на третій термін президент іде з надійною опорою у вигляді власної парламентської більшості. Напередодні присягу склали депутати новообраного турецького Меджлісу. З 600 місць у ньому 323 отримала Ердоганівська "Партія справедливости й розвитку". При цьому понад 60 % народних обранців належать до правих політсил.

Таким чином цей склад турецького парламенту став найбільш націоналістичним за всю республіканську історію держави.