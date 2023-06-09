Фонд Романа Фелика передав авто екстреної медицини до однієї з лікарень Донеччини

Благодійний фонд Романа Фелика передав Краматорській міській лікарні №2 на Донеччині автомобіль швидкої допомоги, оснащений сучасною європейською медичною апаратурою.

Як розповіли виданню в адміністрації Фонду, автомобіль швидкої допомоги, який передається лікарні - це MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 NGT, реанімобіль типу С, оснащений сучасною європейською медичною апаратурою, необхідною для проведення лікувальних заходів екстреної медицини та транспортування, навіть на далекі відстані, важкохворих та поранених людей, пацієнтів у критичному стані.

Авто оснащене всім необхідним обладнанням для проведення екстренних реанімаційних дій, від апаратів ШВЛ до кисневих балонів. Загалом, це: апарат ШВЛ для серцево-легеневої реанімації, монітор пацієнта, призначений для контролю життєво важливих фізіологічних параметрів стану пацієнтів, електричний вакуумний відсмоктувач, дефібрилятор, електрокардіограф, сучасні ноші та інше медичне обладнання. Для транспортування пацієнтів з політравмами або переломами певних частин тіла передбачено спеціальний вакуумний матрац, валики та головоутримувач для підтримки необхідного положення та фіксації тіла пацієнта.

• “Наш Фонд першочергово розглядає звернення по допомогу від тих громад, які найбільше потерпають від бойових дій”, - сказав Роман Фелик. - “Тому передача автомобіля швидкої допомоги до Краматорська - це ще один крок до реалізації місії і головної мети Фундації”. - “Завдяки цьому реанімобілю, лікарі зможуть врятувати життя наших громадян, своєчасно надати першу медичну допомогу і доправити до лікарень і госпіталів хворих та важкопоранених”.

Нагадаємо, протягом березня – квітня 2023 Фонд імені Романа Фелика провів першу масштабну благодійну акцію підтримки мешканців прифронтових територій Донеччини, які потерпають від бойових дій, та не мають змоги самостійно забезпечити себе, навіть, речами першої необхідності.

Зокрема Фонд передав 1000 продуктових наборів внутрішньо переміщеним особам із Бахмута, які проживають у Костянтинівці, та мешканцям Курахове Донецької області.

У травні, Благодійна фундація Романа Фелика придбала 220 контейнерів для забору та зберігання крові для Снігурівської міської лікарні Миколаївської області.