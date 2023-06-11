Міністр оборони рф Сергій Шойгу наказав усім російським "добровольчим формуванням" підписати офіційні контракти з Міноборони.

Відповідний пресреліз було опубліковано міністерством країни-агресора.

Судячи з документа, члени "добровольчих формувань" мають підписати контракти з Міноборони рф до 1 липня 2023 року.

У пресрелізі сказано, що укладання контрактів "придасть добровольчим формуванням необхідний правовий статус, створить єдині підходи до організації всебічного забезпечення та виконання ними завдань".

В опублікованому документі не уточнюється, про які "добровольчі підрозділи" йдеться. Проте Міноборони рф раніше у своїх щоденних зведеннях називало найманців Євгена Пригожина "добровольцями штурмових загонів".

Ймовірно, наказ Сергія Шойгу поширюватиметься і на бойовиків ПВК "Вагнер", які активно задіяні у повномасштабному вторгненні. Зазначимо, що розпорядження Міноборони про укладання контрактів було підписано на тлі публічного конфлікту Євгена Пригожина та міністра рф Сергія Шойгу.