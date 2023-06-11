Шах і мат Пригожину: Шойгу наказав "вагнерівцям" укласти контракти з Міноборони рф [ Редагувати ]
Міністр оборони рф Сергій Шойгу наказав усім російським "добровольчим формуванням" підписати офіційні контракти з Міноборони.
Відповідний пресреліз було опубліковано міністерством країни-агресора.
Судячи з документа, члени "добровольчих формувань" мають підписати контракти з Міноборони рф до 1 липня 2023 року.
У пресрелізі сказано, що укладання контрактів "придасть добровольчим формуванням необхідний правовий статус, створить єдині підходи до організації всебічного забезпечення та виконання ними завдань".
В опублікованому документі не уточнюється, про які "добровольчі підрозділи" йдеться. Проте Міноборони рф раніше у своїх щоденних зведеннях називало найманців Євгена Пригожина "добровольцями штурмових загонів".
Ймовірно, наказ Сергія Шойгу поширюватиметься і на бойовиків ПВК "Вагнер", які активно задіяні у повномасштабному вторгненні. Зазначимо, що розпорядження Міноборони про укладання контрактів було підписано на тлі публічного конфлікту Євгена Пригожина та міністра рф Сергія Шойгу.
по темі
Найманці звинувачують кремль у спробі ліквідувати членів угруповання. Що сталося? І чому конфліктів всередені військових рф стає дедалі більше? Розбирався Даніїл Снісар.
Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин сьогодні вчергове заявив, що його найманці почали вихід з Бахмута. Вони нібито повністю покинуть місто до 1 червня
росія провалила ключові завдання спецоперації в Україні, оголошені володимиром путіним на початку таку званої "спеціальної воєнної операції" (так у росії називають війну - ред.) - демілітаризацію та денацифікацію. Так вважає керівник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин
У російському Ростові-на-Дону спалахнула масштабна пожежа у неділю, 11 червня
Українські воїни заявили про звільнення населеного пункту Благодатне Донецької області від окупації