У липні 2023 року українці відзначать багато цікавих свят, таких як професійні - День рибалки, День бухгалтера, релігійні - Івана Купала і державні - День Української Державності.

Останнє вважається новим, адже його було офіційно впроваджене лише минулоріч, проте жодного разу не святкувалося належним чином, адже в Україні триває війна з російськими окупантами.

Свято День Української Державності, затверджене Верховною Радою України у травні 2022 року, буде відзначатися 28 липня.

Цього року це п'ятниця і згідно зі статтею 73 "Кодексу законів про працю" цей день має бути вихідним. Проте через дію воєнного стану в країні, який наразі продовжено до 18 серпня, додаткових вихідних у липні 2023 не буде.

Скільки робочих і вихідних буде в липні

Всього у липні 31 календарний день. Із них цього року передбачається 10 вихідних і 21 робочий.

Вихідними будуть: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 липня.

Головні свята липня 2023: