Українські військові знищили ворожий вертоліт Ка-52 "Алігатор" [ Редагувати ]
Українські військові знищили ворожий вертоліт Ка-52. Ударний гелікоптер більше відомий за назвою "Алігатор".
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
"Наші воїни знищили ще один дороговартісний ворожий ударний вертоліт Ка-52, відомий як "Алігатор", - йдеться у повідомленні.
У Генштабі не зазначили, на якому з напрямків фронту це трапилось.
Ка-52 - російський розвідувально-ударний вертоліт нового покоління. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Являє собою подальший розвиток вертольота Ка-50 "Чорна акула".
Станом на середину листопада 2022 року, підтверджено втрату щонайменше 25 одиниць Ка-52 під час вторгнення, що становить понад 25 % усіх боєздатних вертольотів цього типу, які перебувають на озброєнні російської армії.
по темі
Запорізька окрема бригада територіальної оборони звільнила селища Новодарівка Гуляйпільського району Запорізької області
У понеділок, 12 червня, українські військові звільнили село Сторожеве Донецької області
Українські військові продовжують просуватися на Бахмутському напрямку, інколи по кілька сотень метрів на день. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий
Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом минулої доби виконали 1520 вогневих завдань та влаштували "фаєр-шоу" для окупантів
У неділю, 11 червня, Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію про ситуацію на фронті