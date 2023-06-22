Вражено базу військ рф: у тимчасово окупованому Бердянську вночі пролунав вибух [ Редагувати ]
У районі тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області пролунав вибух сьогодні вночі, 22 червня.
Про це повідомляє в Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"О 1:40 у районі Бердянська пролунав гучний вибух, який було чути навіть за 50 кілометрів у селі Урзуф у Маріупольському районі. Місцеві повідомляють про потрапляння в місце концентрації окупантів на базі відпочинку "Роза" села Азовське Бердянського району. Після прильоту виникла пожежа. Заграву спостерігали понад годину", - йдеться у повідомленні Андрющенка.
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