Відбудова України: як на практиці реалізовуються гроші та допомога міжнародних донорів [ Редагувати ]
Своїми враженнями від Конференції в Лондоні та очікуваннями щодо членства України в ЕС і НАТО - з нами поділився і прем`єр-міністр України. Ексклюзивне інтерв`ю з Денисом Шмигалем ви побачите наприкінці випуску.
А зараз - ще один матеріал стосовно відбудови нашої країни. Ми дослідили - як на практиці реалізовуються гроші та допомога міжнародних донорів. Як в найкоротші терміни - замість зруйнованих мостів та будівель - з'являються нові, ще кращі. Ярина Марків - продовжить.
"Радість" понівечена рашистами. Ось такий вигляд мав дитячий садочок в Ірпені на перших етапах відбудови після руйнувань, завданих окупантами. Цю зйомку вели мої колеги ще у березні. А зараз садок виглядає так.
Відбудований за європейськими стандартами вже на 70% - і на один поверх вище, з новими стінами, укриттям та оснащенням. Тепер садок матиме назву "Рута" на честь квітучого символу Литви, коштом якої заклад відновлюють.
Олександр Гречка, начальник дільниці будівельної компанії:
Після військових дій цю частину будівлі прийшлось демонтувати й зробити нову. Ця частина саме для цього і будувалась, щоб були 2 евакуаційні ліфти, щоб був ліфт для інклюзивних дітей. У цьому приміщенні була пожежа, повністю стіну вигоріли, стіни повністю в цьому приміщенні було зроблено. демонтаж штукатурки. Приліт був саме в цю кімнату.
Садочок був спалений наполовину. розповідає начальник дільниці будівельної компанії. Зруйновані стіни, сходи, покрівля. А зараз вже....
На 3-му поверсі виконано мурування стін. Виконано монтаж металоконструкцій. Зроблено вже опалення по приміщенню, зроблена штукатурка, нове приміщення повністю готова до прийому дітей.
До Дня незалежності України - планують завершити будівництво, яке стало можливим завдяки підтримці литовського уряду.
Олександр Маркушин, міський голова Ірпеня:
Бюджет - 3 000 000 євро. І ще понад 1 000 000 на благоустрій, на закупку меблів. Садочок на 100 відсотків на фінансування взяв уряд Литви.
Та це не єдиний заклад освіти, який у місті відбудовують за сприяння іноземних партнерів. Адже в Ірпені не залишилось жодного вцілілого від російських обстрілів садочка чи школи. Ліцей №12 ще торік відремонтувала й утеплила азербайджанська компанія разом з урядом країни. А от будівництво іншого дитячого закладу "Віночок" допомогла завершити Португалія.
Олександр Маркушин, міський голова Ірпеня:
Під час війни ця будівля, вже нова, трохи постраждала. Ми зробили побратимство саме з португальським містом Ташкайс, і попросили кошти на допомогу, на відбудову цього садочку. Це 500 тисяч євро.
Ремонтні роботи вже завершені. Наразі ж залишилось умеблювати заклад і благоустроїти.
Олена Миколаївна, представник генпідрядної організації:
Це єдиний садочок, який має басейн. Садочок укомплектований ліфтом. Він укомплектований вентиляцією, сучасною системою сповіщення про пожежу, димовидаленням.
За словами мера Ірпеня, наразі місто веде перемовини щодо відбудови ще з Італією, США та мексиканським містом-побратимом Тлахомулько.
Тим часом Житомирщина відновлюється по-естонськи. Уряд країни відбудовуватиме вже другий об'єкт у регіоні.
Днями в прикордонному Овручі відкрили модульний дитсадок, побудований за гроші Естонської Республіки.
Віталій Бунечко, голова Житомирської обласної військової адміністрації:
Безпосередньо біля дитячого садочку був повністю знищений центр зайнятості. Буквально, напевно, в 500 м був будинок, загинула повністю родина. І саме там було вирішено нашим партнерам побудувати дитячий садочок. І 2 червня нам це вдалося, за 4 місяці, в рекордні терміни. Дитячий садок загальною вартістю 5 000 000 євро готовий приймати дітей.
А на Буковині - вже завершують роботи зі спорудження тимчасового моста-"конструктора" від норвезьких партнерів. Він - один з найдовших в Україні.
Денис Шотурко, начальник дільниці:
Такий міст по проєкту йде 30-метровий, ми взяли 4 мости в кучу, набрали 120 метрів, і почали його рухати. Це ми вперше рухали конструкцію 120 метрів.
Старий же міст через річку Прут був визнаний аварійним, наприкінці 2021 року його демонтували, а ремонт споруди було призупинено через повномасштабне вторгнення росії. Важливий етап робіт на об'єкті - влаштування опор - вже завершено. Наразі ж...
Денис Шотурко, начальник дільниці:
Виконуються роботи з облаштування підпірної стінки, з боку Дубівець виконуються вже останні роботи зі зведення, облаштування насипів.
Рух переправою планують відкрити вже на початку липня. Вона є невід'ємною складовою транспортного логістичного коридору до Євросоюзу - поліпшить автомобільне сполучення Україною та сусідньою Румунією, зазначає начальник профільної служби.
Ігор Гах, начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області:
Вартість саме цього моста коштує близько 40 мільйонів гривень, коштом того що він наданий нам безкоштовно, ми змогли зекономити державні кошти й направити їх туди, куди сьогодні потрібно державі. А самі роботи проводяться за кошти держбюджету.
За оцінками Світового банку, для швидкого відновлення Україні зараз потрібні більш ніж 14 мільярдів доларів. Наразі вже є конкретні рішення, зазначив міністр інфраструктури Олександр Курбаков.
Олександр Курбаков, міністр інфраструктури України:
Що вже маємо конкретно - підтвердження програми із нашими міжнародними фінансовими інституціями, нашими партнерами приблизно на 5-6 мільярдів доларів, загалом якісь вже підписані, якісь вже на етапі узгодження, якісь сьогодні були анонсовані, наприклад, як програма з європейським інвестиційним банком на 800 млн доларів.
І це ще не все. Адже переговори з іноземними партнерами - тривають.
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