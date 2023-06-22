Контрнаступ "як восени" пообіцяв президент України: спочатку - повільно, а потім - потужно. Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю "Бі-Бі-Сі". І просування - є.

Повільно, з важкими боями, але впевнено Збройні сили поступово звільняють Донеччину. Є підтвердження про щонайменше вісім зачищених від росіян - сіл. В одному з них, у Благодатному, побував мій колега Станіслав Кухарчук. Каже - саме звідти - й почався довгоочікуваний контрнаступ.

Дим на горизонті - це лінія фронту, і вона тут невпинно рухається до кордону з окупованою частиною Запорізької області. Що ближче до передової, то гучнішими стають звуки, і жахливіші руйнування. Особливо це відчувається у Великій Новосілці, яка понад рік була форпостом нашої оборони.

Станіслав Кухарчук, кореспондент:

Селище міського типу Велика Новосілка. Зараз, по суті - це є тил наступаючого угрупування ЗСУ. Але, на жаль, саме цьому населеному пункту і дістається від росіян. Ворог намагається відсікти тили наступаючого угрупування і б'є сюди артилерією, авіацією і навіть РСЗВ.

Руйнування тут просто катастрофічні. Сюди з легкістю дістає російська артилерія та реактивні системи залпового вогню. Немає спокою і від ворожої авіації.

До визволеного Благодатного з Новосілки менш як 10 кілометрів. Користуючись тимчасовим затишшям, командир роти ударних безпілотників єгерської бригади погоджується провести нас у деокуповане село. Саме його рідна 68-ма була на вістрі цієї операції.

Контроль над Благодатним було встановлено шостого числа. Там, звичайно, хтось ходив, хтось кудись бігав, але це було несистемно.

Село повністю зачистили від окупантів за лічені дні. Дорогою до Благодатного Андрій зупиняється поблизу колишніх позицій росіян. Тут - нестерпний сморід, лежать тіла загиблих московитів. Андрій дивиться на поле - за час оборони його підрозділ втратив тут чимало дронів.

Без підтримки дронів звільнити всі ці села було б значно складніше, каже Андрій. Його підрозділ зараз працює вже за Благодатним. Пілоти "Шершнів Довбуша" показують свою ранкову роботу в окопах противника.

Робою своїх хлопців Андрій задоволений, як в цілому і контрударом у Благодатному. Під час цієї операції 68-ма єгерська відпрацювала на відмінно - штурм ретельного готували кілька місяців!

Андрій Оністран, командир роти "Шершні Довбуша" 68 єгерської бригади:

Війна не може бути виграна авіацією, танками, піхотою чи артилерією - це має бути повна взаємодія. І чим краще взаємодія, тим краще. Особливо на стадії планування. Другий наступ, у нас жодного "двохсотого" не було - це неперевершено. Операція була добу - це топ. За це Героя треба давати.

Для росіян, схоже, атака на Благодатне була справжньою несподіванкою. Село утримував так званий підрозділ "Шторм Z", який міністерство оборони рф сформувало з колишніх в'язнів. Тепер десятки їхніх тіл лежать на вулицях Благодатного - міняти або забирати їх уже явно ніхто не буде.

Це один із бійців "Шторму", якому пощастило вижити й потрапити у полон. На допиті він суто "по-російськи" відповів, чому приїхав вбивати українців.

- В голове бардак ! - В голове бардак? У вас в стране бардак.

На момент визволення Благодатного тут було до трьох десятків місцевих жителів - більшість людей наші військові евакуювали. Олександр із мамою вирішили залишитися. Чоловік розповідає: в умовах окупації було скрутно, продуктів росіяни не давали. Доводилося шукати самим.

Олександр, житель села Благодатне:

Сиділи на точці, точку розбомбили. Там все є, то пішов і позбирав. Тут така бойня була, ми навіть не зрозуміли хто тут, що тут, а потім вже як наші зайшли хлопці, то стало зрозуміло. Неділю від штурму відходили. Зараз вже нормально. - А хлопці продуктами діляться ? - Так, зараз краще.

Ось так наші бійці не дають змогу росіянам знову захопити Благодатне. Зараз окупанти щодня намагаються повернути втрачені позиції й 68-й бригаді доводиться міцно тримати оборону.

Позивний "Депутат", військовослужбовець роти «"Шершні Довбуша" 68 єгерської бригади:

Так, намагаються, сьогодні група заходила десь з 10 осіб. Якраз і ми виїхали на позиції. За допомогою наших двох груп було знищено більшість цієї групи вже сьогодні. Там тільки двоє поранених встигли відійти, а так решта була знищена.

Поки наші хлопці тримають ворога під Благодатним, на флангах повільно - і з важкими боями - Збройні сили метр за метром вгризаються у ворожу оборону.