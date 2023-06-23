У пʼятницю вночі, 23 червня, у Хмельницькому пролунали вибухи. У місті та області було оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляється у Telegram Хмельницької ОВА.

Через деякий час після перших повідомлень про вибухи в регіоні, у Хмельницькій ОВА підтвердили повідомлення про те, що регіон чути вибухи і закликали залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги, але про причини і наслідки вибухів нічого не повідомили.

Під час повітряної тривоги в Хмельницькій області спрацювала ППО. Про результати бойової роботи повідомимо пізніше.

Зазначимо, що вночі по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про запуск крилатих ракет, а також дронів-камікадзе у бік мирних українських міст.

Запуск ракет передував виліт п'яти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья". Незабаром вони здійснили пуск ракет в районі Каспійського моря.