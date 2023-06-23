YouTube намагається спростити дубляж відео різними мовами. Для цього використовують допомогу штучного інтелекту.

YouTube тестує автоматичний дубляж відео різними мовами. Наразі компанія працює над функцією спільно з командою Aloud - сервісу дубляжу на базі штучного інтелекту.

Інструмент спочатку транскрибує відео, надаючи розшифровку, яку можна переглянути та редагувати. Потім він перекладає та робить дубляж.

За даними видання, новий інструмент нині тестують "сотні" авторів. Поки що він підтримує лише англійську, іспанську та португальську мови, але в майбутньому їх буде більше.

За словами представника YouTube, компанія прагне, щоб озвучка була максимально схожою на голос автора та синхронізувалася з рухом губ.