Колишній президент США Барак Обама вважає, що збройного вторгнення росіян в Крим нібито не відбувалося, а на півострові була "симпатія до рф".

Про це сказав Обами в інтерв'ю СNN.

"Є причина, чому не було збройного вторгнення в Крим. Тому що в Криму було багато російськомовних людей, і там існувала певна симпатія до поглядів, які представляла росія. Навіть у Раді тоді були прихильники росії. Політика в Україні була складнішою", - розповів Обама.

Так він спробував виправдати відсутність активної допомоги Україні з боку Заходу після того, як росія розпочала своє вторгнення.

Колишній президент також додав, що Захід кинув виклик російському диктатору володимиру путіну за допомогою "тих інструментів, які були на той час з огляду на те, в якому стані перебувала Україна".

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк швидко відповів на таку скандальну заяву Обами. За його словами, колишній президент США таким чином займається легалізацією та виправданням окупації Криму.

Він наголосив, що в такому разі не потрібно дивуватися, що сьогодні триває повномасштабна агресія росіян у Європі, яка забирає багато людських життів, міжнародного права не існує, а рф використовує трибуни міжнародних інституцій для пропаганди війни.

"Сучасний російський авторитарний (нацистський) режим є нахабним відображенням специфічної довоєнної "західної політики". Може, час почати визнавати критичні помилки, а не вигадувати нові виправдання?" - наголосив Подоляк.