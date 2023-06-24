ПВК "Вагнер" взяли під контроль військові об'єкти Воронежа - Reuters [ Редагувати ]
ПВК "Вагнера", засновником якої є Євген Пригожин, увійшла до Воронежа. Найманці взяли під контроль усі військові об'єкти в місті.
Про це повідомляє Reuters.
Як пише видання, про вхід до міста повідомили самі ж найманці, а також деякі проросійські Telegram-канал. Офіційного підтвердження цьому поки що немає.
Про захоплення військових об'єктів виданню повідомили джерела в російських спецслужбах.
Як й в Москві та Підмосков'ї, у Воронезькій області також була оголошена так звана "контртерористична операція".
"Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв тим часом нічого не повідомляє про захоплення військових об'єктів. В останньому його повідомленні йдеться про допомогу автомобілістам, які стоять у заторах на трасі "Дон". Рух цією дорогою зараз перекрито", - пише видання.
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