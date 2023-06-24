Троє загиблих, ще 11 отримали поранення внаслідок нічного ракетного удару рф по Києву. Про це повідомили у Київській військовій адміністрації. Усі постраждалі - мешканці висотки у Соломʼянському районі. Уламками ворожої ракети там зруйновані конструкції на кількох поверхах. Детальніше - у наступному матеріалі.

Замість кількох квартир на верхніх поверхах - величезна діра. Так виглядає 25 поверхова висотка в Солом'янському районі столиці, куди влучили уламки збитої ворожої цілі. Вщент зруйновані квартири на 17, 18 19 поверхах...Внизу на асфальті - уламки скла та бетону.

Жутко страшно. Ми не думали, що так настільки все страшно.

Меня квартира на другой стороне, взрыв мощный был. Я даже сразу не понял что там дырка, я думал во двор куда-то прилетело. У меня обошлось у друзей, да вот 19 этаже, выгорела...посекло осколками.

На даний момент відомо про трьох загиблих. Одинадцять людей отримали поранення - трьох з них госпіталізували. Решті - надали медичну допомогу на місці. Зараз на місці трагедії працюють екстрені служби: правоохоронці, рятувальники, медики. "Червоний хрест" розгорнув свій намет. Там людей пригощають чаєм та надають психологічну допомогу.

Тарас Логінов, командир загону швидкого реагування Національного комітету Червоного Хреста:

Тут люди можуть зарядити телефони, інші гаджети. Ми можемо запропонувати воду, чай. Перша допомога -психологи працюють. - Надавали психологічну допомогу сьогодні? – Так, весь час. Є важкі, є легші, кожен індивідуально реагує на стрес.

Крім того, пошкоджено близько 40 автомобілів, що стояли на подвір'ї житлового комплексу. У більшості вибиті вікна. Деякі авто не підлягають ремонту.

Ночью проснулся от взрыва, вышел на улицу и как бы я не обратил сначала на машину, увидел пожар, мы оформили как инцидент с патрульными.

Ця ракетна атака на Київ - вже восьма у червні. Як повідомляє влада міста, цього разу в небі над столицею було збито більше двадцяти крилатих ракет. В заплановану ціль не влучила жодна. Але уламки біди людям наробили.