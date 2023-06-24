І до подій на фронті. Донецький напрямок поблизу села Піски. росіяни не припиняють спроб прорватися на трасу в бік Покровська, але за понад рік безперервних штурмів їм цього зробити так і не вдалося.

Зараз основні бої точаться у селі Первомайське, боротьба йде буквально за кожен метр знищеного населеного пункту. Екслюзивний матеріал Станіслава Кухарчука - далі.

Розрахунок старенької БМ-21 "Град" поспішає на бойовий виїзд. Хлопці отримали координати цілей і будуть працювати в інтересах піхоти 59-ї бригади імені Якова Гандзюка. На розгортання та прицілювання - лічені хвилини. Машина у полі - легка мішень для ворожої артилерії та безпілотників.

Щойно відстрілялися - бійці так само швидко згортаються та йдуть з вогневої. Система "Град" - хоч і застаріла, але доволі потужна та небезпечна для ворога зброя. Тільки от боєкомплекту на неї не вистачає, каже офіцер. Радянські запаси в Україні - вичерпалися ще минулого року, нині стріляють іноземними.

Роман - офіцер 59 ОМБР ім. Якова Гандзюка:

Звичайно, вона ефективна, коли по площі працює. Зараз ми так би мовити економимо БК - бо немає і стараємось мінімальною кількістю робити урон ворогу. Ми вже навчились… точність, звичайно, не "Хаймарс", але…

Артилеристи стріляли по позиціях росіян перед Донецьком. Цілі житлові квартали окупованого міста звідси видно, як на долоні. Хоча за версією російської пропаганди, "за вісім років бомбардувань" там не мало б залишитись нічого живого.

А такий вигляд має село Первомайське, яке тільки рік штурмує російська армія. Воно, як і сусідні Піски, знищене окупантами. Тут, серед цих руїн, мужньо тримає оборону 11-й мотопіхотний батальйон 59-ї бригади. Там де є необхідність, хлопці навіть контратакують. Це кадри штурму російських позицій бійцями батальйону. Мета наших захисників була - не відбити у ворога будівлю, а не дати йому в ній закріпитись і створити рубіж для подальшого просування. Такі тактичні бої відбуваються у Первомайському щодня …

Станіслав - військовослужбовець 11 мотопіхотного батальйону 59 ОМБР ім. Якова Гандзюка:

Є штурми абсолютно безнадійні, але вони все одно намагаються, лягають і знову ідуть. Таке відчуття, що ні шагу назад в них

Ось так артилерія 59-ї допомагає своїм піхотинцям триматись на позиціях. Коли цього потребує ситуація, гармаші боєкомплекту не шкодують…

Американсько-британська гармата М-777 вже заслужила повагу українських воїнів своєю точністю та надійністю. Хлопці стріляють майже без відпочинку - снарядів вистачає.

Та працювати на Донецькому напрямку останнім часом стало вкрай небезпечно - з Херсонщини росіяни перекинули сюди доволі вправних артилеристів. З ними розрахунок "трьох сімок" воював ще під час боїв за Херсон. Володимир упізнав своїх давніх візаві - за особливим почерком.

Володимир - артилерист 59 ОМБР ім. Якова Гандзюка:

Приїхали і ізначально контрбатарейки їхньої не було взагалі, даже арта не так работала, до їхнього приїзду. Відчувається, що працюють дуже плотно, там не вийшло, їх сюди перекинули… нічого - передушимо псів.

У тому, що передушать, хлопці більш ніж упевнені. Адже нашу землю звільняти треба до самого кордону…