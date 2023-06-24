Білоруський полк Калиновського готує звернення до білоруського народу. Попередньо, оприлюднити заяву військові мають о 17 за Києвом. Нагадаю, є інформація, що літак лукашенка вночі вилетів з Мінську та незвичним маршрутом дістався Туреччини.

Відомо також й про те, що путін вранці дзвонив білоруському диктатору й шукав підтримки щодо подій у росії. Утім деталей їхньої розмови не оприлюднили.

А от що відбувається на українсько-білоруському кордоні? Ольга Жидецька з'ясовувала.

На українсько-білоруському кордоні усе спокійно. Принаймні на вигляд.

Та заскучати білоруським колегам наші воїни не дають. Постійно нагадують про те, що режим лукашенка допомагає росії вести повномасштабну загарбницьку війну проти України. Умикають сирену повітряної тривоги, гімн України та звернення білоруських бійців з загону, що воює на українському боці.

Від імені полку Кастуся Калиновсього хочу звернутися до всіх військових республіки Білорусь. Не виконуйте злочинних наказів, коли божевільний диктатор лукашенко, намагаючись утримати владу, віддасть наказ про перетин кордону Білорусі і наступ на Україну.

Аудіосупровід українські вартові вмикають регулярно і вже майже впродовж року.

На додачу до тематичних білбордів. Та останнім часом до цієї гри незграбно спробували долучитися і з того боку кордону. У хід пішли і сало, і горілка, і борщ.

Це ще й одна з основ нашої спільної східнослов'янської ідентичності. Борщ - це те, що нас об'єднує. Пам'ятайте про це, товариші! І коли вам більше не буде з чого готувати ваш борщ, переходьте на наш бік, спробуйте наш, білоруський борщ. Не пошкодуєте!

В укранській ДПС пояснюють: такий спалах креативу - витівки ФСБ та справа рук нового очільника білоруської прикордонної служби. Його, мовляв, лукашенко і призначив, бо попередній не міг протистояти українській пропаганді. Але наші захисники знайшлися, що відповісти на недолугі борще-випади білорусів.

Ваш борщ вельми відрізняється від нашого. Бо тепер білоруський борщ більше нагадує російські щі. Він геть не той самий, як це було до моменту, коли для його приготування ви використовували ніж, який встромили в спину українцям.

Та не пропагандою самою - відколи наші Збройні сили прогнали російських загарбників, що вдерлися до України з білоруської території - лінію кордону укріпили та замінували. А також проводять постійні навчання, щоби бути напоготові. Разом з тим, у ДПС зауважують - натепер не фіксують жодних нестандартних моментів з того боку кордону. Як не бачать неподалік і переміщення техніки або додаткових сил. Підтверджують це і в білоруській опозиції.

Юрій Губаревич, опозиційний білоруський політик:

Якихось цілеспрямованих маневрів, у напрямку України останнім часом не фіксувалося, радше варто говорити про спроби налагодити якусь лінію оборони, так звану лінію Хреніна - за прізвищем міністра оборони білорусі. Періодичо зʼявляється інформація, що в тих чи інших районах намагаються копати укріплення, рови протитанкові - ну армії треба ж чимось зайнятися.

Загалом, розповідають опозиціонери, атмосфера в країні нервова, адже лукашенко та його кишенькові пропагандисти продовжують накачувати інфопростр мілітарною риторикою та залякувати примарними загрозами. Тепер до них додалося ще і бряцання ядерною зброєю.

олександр лукашенко, президент Білорусі (1994-2020рр.):

Ціллю ми були завжди. Нас порвати на шматки з 20-го року хотіли. У нас ракети і бомби, ми від росії отримали. Одна бомба втричі потужніша ніж в Хіросімі і Нагасакі. Зброя буде розосереджена по всій Білорусі. У нас же цих сховищ, як собак на селі.

Разом з тим лукашенко оголосив мобілізаційні збори для окремих категорій військовозобов'язаних. Вони триватимуть до кінця місяця. Окрім того, продовжуються маневри за участі російських вояків. Їх останнім часом хоч трохи і побільшало, але не суттєво.

Юрій Губаревич, опозиційний білоруський політик:

Кількість російських військових на території Білорусі значно зменшилася, якщо брати період піврічної давнини. Натепер, за різними даними, це угруповання нараховує близько півтори тисячі людей, хоча доходило і до 10 тисяч.

Також днями у навчаннях брав російський повітряний командний пункт ІЛ-22. Літак взаємодіяв з білоруськими штурмовиками. Востаннє це судно прилітало до Білорусі у березні торік. Окрім того в країні досі перебуває російська авіація, щоправда запусків ракет по нашій території від весни минулого року вона не здійснювала.