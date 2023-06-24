Окупанти бояться втратити не тільки Кримський півострів, а й фрегати, що несуть "Калібри". Британська розвідка помітила, що їх кардинально маскують. Перефарбовують у камуфляж, щоб збити з пантелику ВМС України. А ще акваторію Чорного моря посилили бойовими дельфінами. Юрій Куций про все далі.

Після того, як ворожий крейсер москва пішов на чорноморське дно, ВМФ росії почало щедро інвестувати кошти у посилення безпеки головної бази Чорноморського флоту у Севастополі. Тоді британська розвідка заявила - на вході в Севастопольську гавань окупанти облаштували щонайменше чотири шари сіток і загороджувальних бонів. Принаймні про це свідчили супутникові знімки. А останніми тижнями цей захист, за даними знову ж британського Міноборони - посилили ще й бойовими дельфінами.

Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу ВМС України, голова Українського інституту морського права і безпеки, експерт Центру оборонних стратегій:

Дельфіни почали використовуватися для бойових завдань десь в середині сімдесятих років, для цього в Севастополі в бухті Казачий був створений спеціальний центр навчальний. Дельфіни в першу чергу використовувались для завдань. Перше - це охорона пункту базування протидеверсійна, тобто дельфін може чути під водою дуже гарно, він може виявляти невеликі об'єкти на глибині, в тому ж числі і плавців. А по-друге, вони можуть проводити мінування кораблів як на ходу, так і на стоянці на якорі.

Що британські, що українські експерти однієї думки - розмістили ссавців на вході в гавань задля перешкоджання роботи диверсійних водолазів.

Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу ВМС України, голова Українського інституту морського права і безпеки, експерт Центру оборонних стратегій:

Зараз ось ми знаємо, що вони використовуються в тому числі і для охорони входу в пункт базування в Севастополь. Там знову ж таки розгорнутий спеціальний такий… місце для того, щоб їх там тримати і там здійснюється їх застосування, вони там патрулюють.

Боїться так звана друга армія світу й втратити свої дорогоцінні фрегати, які несуть смертоносні ракети "Калібр". У відкритому морі на них можуть чекати сюрпризи. Морські безпілотники ВМС України. І проти такої загрози безпорадні навіть бойові дельфіни.

Павло Лакійчук, керівник військових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", капітан першого рангу запасу:

Один із перших ударів по кораблях чорноморського флоту по угрупанні кораблів був здійснений на зовнішньому рейді Севастополя, тоді був пошкоджений, я вже не пам'ятаю, макарів чи есен. Після того вони стали виходити з бухти дуже так обережно, ціла операція проводиться. Коли супроводжують і гелікоптери супроводження, і протидиверсійні катери, там цілий ескорт, щоб вийти з бази.

Журналісти профільного видання "Нейвл Ньюз" помітили на супутникових знімках, що фрегат типу "Адмірал Григорович" отримав кардинально нову схему фарбування. Ніс і корму росіяни замалювали темною фарбою. Експерти видання стверджують, що це чергова спроба захиститися від морських безпілотників, але є і інша теорія.

Павло Лакійчук, керівник військових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", капітан першого рангу запасу:

Цілком можливо, це було здійснено з метою приховати від наших засобів спостереження від байрактарів, ударних безпілотників. На скільки їм це допоможе приховатись від наших повітряних дронів чи повітряних засобів розвідки чи супутників, я не знаю. Чесно кажучи, інколи фарба є просто фарба. Цілком припустимо умовно 41-й бригаді грубо кажучи не було фарби зеленої чи червоної, командир бригади сказав "фарбуйте чим можете".

Варто зауважити, що під час Другої світової війни у подібному камуфляжі був лінкор німецьких військово-морських сил третього рейху "Бісмарк". Оманливою деталлю були фальшиві ніс і корма, пофарбовані в темний колір. Це була спроба ввести противника в оману щодо розміру, а отже, ідентичності корабля.