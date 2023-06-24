Бійці територіальної оборони Збройних сил України показали, як захищають територію на Авдіївському напрямку [ Редагувати ]
Бійці територіальної оборони Збройних сил України показали нашим колегам із Військового телебачення, як захищають територію на Авдіївському напрямку. Захисники накривають ворога мінометним вогнем і не дають російським окупантам просунутися вперед.
Донеччина. Авдіївський напрямок. Тут тримають позиції бійці територіальної оборони.
Іван, боєць територіальної оборони:
Ми бачили, як з "Града", оці запалювальні снаряди і тут село покривало, все горіло, вночі красіво. - Відосік є? - Канєшно єсть.
Єгор, боєць територіальної оборони:
Прям ось тут можемо вийти. І "Град" сюди ось прилітав. Тоді в нас бліндаж був, ми його тільки начали копать ще, ну там вкритий був наполовинкі і ми тільки сиділи й думали - що ж це? Три вистріли, потом коріктіровки. Ти такий сидиш думаєш - умер, чи не умер. Нормально вони счас наведуться? Не получилося в них.
Окупанти не влучили - натомість наші захисники дають ворогу добрячого прочухана!
Бійці розповідають - росіяни намагаються просунутися вперед, лізуть через лісосмуги, мов таргани!
Іван, боєць територіальної оборони:
Навіть був такий випадок, що тиждень назад зловили ось в центрі села. Заблукав кажуть. Був у формі, з автоматом.
Хлопці діляться - раніше зброю ніколи не тримали в руках, хіба що грали у відео-ігри.
Ми звичайні цивільні хлопці, яким нравляться дівчата і погулять, покататися на автівках.
Коли почалося повномасштабне вторгнення росії, Іван спочатку рятував рідних, а потім стояв у черзі за зброєю!
Іван, боєць територіальної оборони:
Всих там порозвозив родичів і такий - що робить? На время подивився - время соответствует - і погнав в ТРО. Сказав, що там зброю роздають, думаю, ну що я не козак чи що? І з двадцять шостого числа ми разом з другом в ТРО.
Ось так - постріл за пострілом, кілометр за кілометром - воїни тероборони звільняють від окупантів Україну.
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