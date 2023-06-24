Наступні 24 години будуть вирішальними для путіна. Автократія диктатора може впасти за одну ніч. Такий ймовірний прогноз-припущення оприлюднили в CNN. І переворот у росії назвали подарунком для України.

путін же назвав організований ватажком ПВК "Вагнера" Пригожиним заколот в РФ "ударом в спину". І зараз вагнерівці прямують на Москву. Від російської столиці вони в трьох з половиною годинах їзди. Отже, як у світі реагують на протистояння всередині росії - в огляді Катерини Кравець.

Стривожені російськими подіями у Польщі.

У зв'язку з ситуацією в Росії сьогодні вранці ми провели консультації з прем'єр-міністром і міністерством оборони, а також із союзниками. Перебіг подій за нашим східним кордоном - на постійному моніторингу.

Пізніше стало відомо, що Польща привела свої війська у підвищену бойову готовність, бо вбачає певні ризики для себе через безпосереднє межування з російською Калінінградською областю. Уважно стежать за російськими подіями в країнах Балтії.

Протягом 100 років литовці жили на кордоні з жорстокою бандитократією Москви, знаючи, що наступний хаотичний крах - лише питання часу. Ми не відволікаємось. Ми все чітко бачимо в тумані хаосу. Мета, як завжди, - перемога і справедливість для України. Час настав. Можу запевнити, що прямої загрози для нашої країни немає. Посилено охорону кордону. Я також закликаю наших людей не їздити в жодну частину Росії.

Латвія - на тлі нинішніх подій - повністю припиняє видачу віз росіянам.

Латвія уважно стежить за розвитком ситуації в росії і обмінюється інформацією з союзниками. Охорону кордону посилили, візи чи в'їзд для росіян, які виїжджають з росії через поточні події, розглядатися не будуть. Прямої загрози Латвії зараз немає.

Данія радить своїм громадянам, які перебувають на території росії, залишатися вдома. Емануель Макрон заявив, що Франція пильно стежить за останніми подіями в рф та водночас залишається зосередженою на підтримці України. А в Британії закликали росіян бути стриманими під час внутрішніх розборок.

Ріші Сунак, прем'єр-міністр Великої Британії:

Ситуація постійно змінюється. Найправильніша річ на цьому етапі - це тримати руку на пульсі та підтримувати зв'язок із нашими союзниками. Водночас ми закликаємо усі сторони в рф проявити відповідальність та захистити життя мирних громадян.

Ретельно відслідковують ситуацію в НАТО, США та ЄС. У чеському МЗС на російські події дивляться з оптимізмом.

Бачу, що моя літня відпустка в Криму - наближається.

А ось так російську ситуацію у своєму твітері прокоментував король жахів Стівен Кінг.