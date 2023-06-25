Жителі Сіверську виживають завдяки допомозі військових і волонтерів [ Редагувати ]
Артилерійські обстріли, влучання керованих авіаційних бомб та ракет, життя сповнене постійного болю і страху - реалії, в яких живуть люди у Сіверську на Донеччині. Кореспонденти Військового телебачення побували у місті, кажуть, там і досі залишаються літні люди, які виживають виключно завдяки допомозі військових і волонтерів.
Це страшне діло, дівчатка, уже одну війну пережила, а це другу, я ж оту війну пережила.
Людмила живе у підвалі вже більш як рік. У свої 90 років вона вже ледь пересувається. Та попри постійні обстріли виїжджати з Сіверська відмовляється. Не хоче покидати рідну домівку.
Людмила, жителька Сіверська:
Тут квартира була, тут вода була, туалет був для такої людини, як я.
Зі старенькою у підвалі живе донька та багато інших людей. Продукти та медикаменти їм привозять військові.
Людмила, жителька Сіверська:
Приїжджають. Оце подарили мені матрас двійний.
Олеся, військовослужбовець Збройних сил України:
Ми тут бували вже понад десять разів. Перший раз ми приїхали вивозити бібліотеку, тут ми ближче познайомилися з місцевими жителями й, як бачите, породичалися з деякими.
Поліна Коваленко, військовий кореспондент:
Люди живуть тут в постійній небезпеці, сьогодні ми привезли сюди гуманітарну допомогу, а вранці прилетіло по цьому будинку.
Цей будинок російське військо обстрілювало вже кілька разів! Але виїжджати сім'я не хоче. В родині є донька Даша - у дівчинки затримка психічного розвитку. Батьки бояться, що вона просто не зможе адаптуватися на новому місці.
Даша говорит поехали, куда-нибудь поехали, а куда мы поедем.
Тим часом військові все ж мають намір евакуювати цю родину до безпечного місця та всіляко підтримують.
Олеся, військовослужбовець Збройних сил України:
Це жителі моєї країни. Найбільше дивує, що вони більше просять кормів і ліків для тварин.
Коли починаються вибухи, тварини збігаються сюди. Їх так багато, що корму ледь вистачає на всіх. Кількох собак волонтери звідси забрали, і вже навіть знайшли для них нову домівку.
- Прививки зробили? - Все зробили їм, лапки їм постригли, провакцинували, проглистували, від бліх обробили.
Ризикуючи життям, військові та волонтери продовжують допомагати людям навіть там, де навіть просто з'являтися на вулиці - небезпечно.
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